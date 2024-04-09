«حماس»: موقف إسرائيل متعنّت… لكننا ندرس الاقتراح… بلينكن: لدينا عرض جاد وينبغي على الحركة قبوله

لندن – الناصرة – «القدس العربي»: تدرس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مقترحاً للهدنة تلقته من الوسطاء في القاهرة، قالت إنه لا يستجيب لمطالبها، ويتضمن تبادلاً بين أسرى تعتقلهم إسرائيل، ومحتجزين في قطاع غزة، في الوقت الذي أبدت فيه مصادر أمريكية تشاؤمها بالتوصل إلى اتفاق.

وقالت «حماس» في بيان فجر أمس الثلاثاء إنها «وإذ تُقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف (الإسرائيلي) ما زال متعنتاً ولم يستجب لأيٍ من مطالب شعبنا ومقاومتنا. ورغم ذلك فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك».

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميًا وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، حسب مصدر في حماس.

وتطالب «حماس» بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب إسرائيل قواتها من كل أنحاء قطاع غزة وزيادة تدفق المساعدات، في وقت تقول الأمم المتحدة إن جميع سكان القطاع وعددهم نحو 2,4 مليون شخص يتضورون جوعا.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لهيئة «بي بي سي» إنه أكثر «تفاؤلا» مما كان عليه قبل أيام قليلة، لكن المفاوضات ما زالت بعيدة عن الوصول إلى خط النهاية. وقالت مصادر في حركة «حماس» لوكالة الأنباء الألمانية إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و»حماس» بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة «لا تسير على ما يرام».

وتابعت «أن الإسرائيليين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. إنهم مهتمون فقط بقضية الرهائن وليس بوقف إطلاق النار».

وكان ممثلو «حماس» غادروا العاصمة المصرية أمس الأول الإثنين لإجراء مشاورات مع قيادتهم، في أعقاب المحادثات في القاهرة.

الخلافات لا تزال كبيرة… ومعلّقون يشكّكون في نيّات نتنياهو

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرا عن اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة نقلا عن وسطاء عرب ذكرت فيه أنه تضمّن سماح إسرائيل بعودة ما يصل إلى 150 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلّعة على المفاوضات أنّ الهوة بين إسرائيل و»حماس» لا تزال كبيرة، وأن الطرفين يختلفان على قضايا جوهرية ومنها هويات الأسرى الذين سيُفرَج عنهم، وما إذا كان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة ستة أسابيع سيتحول الى دائم.

وقال مسؤول مطلع على تفاصيل المفاوضات للصحيفة: «لكي نكون صادقين، نحن لسنا متفائلين». وأضاف «ينبغي الحذر من التقارير التي تتحدث عن تقدم في المحادثات».

بلينكن: عرض جاد

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن إدارته تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر «من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا والإفراج عن الرهائن». وأضاف: «لدينا عرض جاد لحماس وينبغي قبوله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن»، معتبرا أن «العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستشكل خطرا كبيرا على المدنيين».

وأضاف أن «إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة»، وأن البحث يشمل «أموراً حاسمة يجب أن تحدث في الأيام المقبلة، بما في ذلك فتح معابر في شمال غزة لإدخال المساعدات». ودعا إلى التسريع بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وفتح مزيد من المعابر البرية.

وقال: «لا تزال لدينا مخاوف إزاء قدرة إسرائيل على إجلاء المدنيين من مدينة رفح قبل أي عملية برية».

وأضاف: «نتواصل مع إسرائيل بشأن توفير بدائل عن العملية البرية التي تعتزم تنفيذها في رفح».

«الكلمة الأخيرة بيد السنوار»

وتناول معلقون ومحللون في الصحافة الإسرائيلية أمس التطورات المتعلقة بالمفاوضات.

وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» أمس الثلاثاء قال محلل الشؤون العسكرية عاموس هارئيل إنه «رغم الضغوط الأمريكية يبدو أن التفاؤل حيال صفقة تبادل ما زال مبكرا». ورأى أن «الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس، وزيادة المساعدات الإنسانية أفقدا إسرائيل رافعة ضغط مهمّة على حركة «حماس». وبرأيه فإنّ «الكلمة الأخيرة تبقى بيد يحيى السنوار».

وشرح المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» بن درور يميني الأسباب التي تدفعه للقول إن إسرائيل يجب ان توافق على الصفقة المقترحة، وأن يصادق عليها مجلس الحرب. وقال إنه شخصيا سبق وعارض صفقة شاليط (وعد الأحرار) عام 2011، بيد أنه يؤيد صفقة اليوم.

وأضاف أن إسرائيل «وصلت إلى لحظة الحسم»، و»إن صدقت الأخبار، على الكابينت أن يصادق الليلة (أمس) على الصفقة المقترحة، رغم أنها ليست نهاية الوجع، فهي ستعيد 40 مخطوفا فحسب في هذه المرحلة».

وقال: «أنا متشكك حيالها، وعلينا ألا نضلل أنفسنا: ثمن الصفقة هده المرة سيكون باهظا جدا ومن شأنها أن تفضي إلى نتائج مخيفة، على أساس الشروط التي تم تسريبها في الساعات الأخيرة».

وتابع بن يميني: «علينا القول نعم للصفقة لأن الثمن الباهظ قد سددناه بمقتل 1200 إسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبمقتل 300 جندي خلال الاجتياح البري، ولأننا في مرحلة لا يوجد فيها لدينا احتمال بانتصار مطلق».

أما محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رونين بيرغمان فقال في مقال نشرته الصحيفة أمس بعنوان «العدو غير موجود بيننا»، إنه «على إسرائيل إتمام الصفقة كجزء من تصحيح الفشل». ورأى أن إسرائيل لم تتعلم شيئا»، فبعد «حرب تشرين كانت إسرائيل تفضل تكريس الجهود والوقت في البحث عن متهمين عن الفشل، بدلا من تقدير القدرات والنيات الحقيقية للعدو».

وواصل معلّقون إسرائيليون التشكيك بحسابات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونيّاته، في ظل قراءة ما يبدر عنه من تصريحات وخطوات، وآخرها القول إن الحرب لم تتوقف، وإن هناك موعداً محددا لاجتياح رفح. وتساءل محلل الشؤون السياسية في القناة 13 العبرية رافيف دروكر عما إذا كان نتنياهو معنياً بصفقة فعلا، «فلماذا يهدد الآن بالعودة لاجتياح رفح، وبالإجهاز على حماس، ولماذا تقبل الأخيرة صفقة جديدة طالما أن نتنياهو يهدد بتجديد الحرب عليها؟».

وأشار إلى أن هناك تقديرات إسرائيلية تقول إن تهديدات نتنياهو «تهدف الى تهدئة المعارضة الداخلية في ائتلافه في ظل معارضة وزراء متشددين للصفقة أو لوقف الحرب حيث كان (وزير المال المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الامن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير قد هددا نتنياهو أمس الأول بإسقاط».

ورأت المحللة السياسية الإسرائيلية عيناف غاليلي أن تهديدات بن غفير لا أساس لها، ووصفته بـ «نابليون التهديدات الفارغة»، مثله «مثل فتوة الحي الدي يدعو من حوله الى عدم الإمساك به كي يتمكن من توجيه الضربة لخصمه، لكنه لا يفعل شيئا».

وقال الباحث في الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب الدكتور ميخائيل ميليشتاين في حديث للإذاعة العبرية أمس إن «بيان حماس يعكس ضغوط الوسطاء العرب عليها خاصة في توجيه الشكر لكل الوسطاء ومن بينهم الجانب الأمريكي».