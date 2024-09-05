حماس: نؤكد تمسكنا بعرض بايدن وقرار مجلس الأمن وقف الحرب- (فيديو)

غزة: أكدت حركة حماس، الخميس، تمسكها بما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نهاية مايو/ أيار الماضي، وقرار مجلس الأمن، الذي وافقت عليه الحركة في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، وأنها ليست بحاجة لأي مقترحات جديدة.

جاء ذلك في مقطع مصور مسجل لخليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، نشرته الحركة عبر منصة تلغرام.

وقال الحية: “نؤكد تمسكنا بما تم التوافق عليه بعد إعلان الرئيس بايدن نهاية مايو، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، ووافقت عليه الحركة في 2 يوليو”.

وأضاف: “نؤكد أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا شاملًا للعدوان على شعبنا الفلسطيني، وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا، وحرية عودة النازحين، وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولًا إلى إنجاز صفقة جادة وحقيقية لتبادل الأسرى”.

وتابع الحية: “لسنا بحاجة إلى أوراق جديدة، وإن أي مقترحات، من أي طرفٍ كان، يجب أن تبحث بشكل أساسي في إلزام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وحكومته الفاشية، بتنفيذ ما تم التوافق عليه، لا العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدوران في ذات الحلقة المفرغة التي يريدها نتنياهو”.

كلمة القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض ، خليل الحية pic.twitter.com/ymjS2shESr — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) September 5, 2024

(الأناضول)