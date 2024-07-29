«حماس»: نتنياهو تراجع عن مشروع بايدن ويماطل

لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: تصرّ الإدارة الأمريكية على تأكيد استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار، في الوقت الذي بات فيه من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحسب أوساط إسرائيلية وفلسطينية، يماطل ويضيف مطالب جديدة في سعي منه لتأخير او تجنب أي اتفاق.

وقد وضع نتنياهو شروطا جديدة ـ قديمة، سلمها الوسطاء إلى حركة «حماس»، التي أصدرت بيانا أمس قالت فيه «استمعنا للوسطاء عمّا جرى مؤخراً في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومن الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة «إسرائيلية»، والتي كانت جزءاً من مشروع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ولاحقاً قراراً لمجلس الأمن الدولي».

وقال مصدر في حركة «حماس» لـ «القدس العربي» إن «نتنياهو يريد صفقة على مقاسه، وهذا من المستحيل الحصول عليه».

ولاحظ أنه «في الوقت الحالي نتنياهو ليس على استعداد للتحرك تجاه توقيع صفقة، وبالتالي قد نتجه نحو أزمة في المفاوضات بدلا من التوصل إلى صفقة. وما زال يصر على شروطه ولاءاته الأربع، وهي منع عودة الأهالي إلى شمال قطاع غزة، ويقول إنه يريد أن يراقب كل الذين يعودون إلى الشمال وهذا غير مقبول لدى المقاومة، وثانيا يريد بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وكذلك هذا شرط مرفوض وغير مقبول لا من الفلسطينيين ولا من المصريين، والشرط الثالث (الذي يضعه) هو الحصول على ضمانات تتيح للعدو الصهيوني إعادة واستئناف الحرب على قطاع غزة بعد التوقيع على الاتفاق أو بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق».

أما شرط نتنياهو الرابع حسب مصدر الحركة، فهو أنه «يريد الحصول على أسماء الأسرى الأحياء المنوي إطلاق سراحهم من قطاع غزة، وكذلك هذا شرط مرفوض لدى المقاومة».

وأضاف المصدر «من هنا نقول إنه ما زال يمارس استراتيجية المماطلة والمراوغة لكسب المزيد من الوقت».

وكانت برزت انتقادات في إسرائيل أمس الإثنين للشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو.

مصدر في الحركة لـ «القدس العربي»: شروطه مرفوضة

وسلم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» دافيد برنياع، السبت، قائمة الشروط في اجتماع رباعي عقد في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ولم تكشف إسرائيل الشروط الجديدة التي تضمنها الرد الإسرائيلي، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت: «وثيقة التوضيحات الإسرائيلية الجديدة توضح المبادئ الثلاثة التي أضافها نتنياهو مؤخرا».

وأضافت: «تتعلق التوضيحات بالمسائل التالية: آلية لفحص المقاتلين الذين ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ومسألة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق فيلادلفيا (حدود غزة مع مصر)، وتلقي قائمة المختطفين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم مسبقا».

وتابعت: «في الواقع، تم تحديث الاقتراح الجديد بعد ضغوط كبيرة من الأمريكيين، الذين عملوا على إنتاج وثيقة توضيحية من شأنها أن تمكن من إحراز تقدم في المفاوضات، وفي الأيام المقبلة سوف نفهم كيف ستتعامل «حماس» مع هذه التغييرات».

ومع ذلك فقد نقلت القناة العبرية عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، أن «من المشكوك فيه للغاية أن يمر هذا الاقتراح من خلال الوسطاء، ومن المشكوك فيه أن يوافقوا على تمرير الاقتراح إلى «حماس» في ضوء التغيير الأساسي الذي أحدثته». ومن جهته، أشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عاموس هارئيل، الإثنين، إلى أن « كل الدلائل تشير إلى أن نتنياهو يؤخر التقدم في التوصل إلى اتفاق».

وكتب مفسرا: «يتضمن أحدث رد إسرائيلي على الوسطاء السبت تصلبا كبيرا في مواقف إسرائيل، وتقول مصادر أمنية مطلعة على المفاوضات إن فرص استجابة حماس بشكل إيجابي كانت ضئيلة حتى قبل التصعيد في الشمال»، أي لبنان.

وبدوره قال يارون بلوم، المنسق الإسرائيلي السابق لشؤون الأسرى والمفقودين، لإذاعة 103FM المحلية، الاثنين: « نحن متخبطون نوعا ما، يبدو لي أن نتنياهو يماطل».

وأضاف: «كان هناك بالفعل مخطط تفصيلي (للاتفاق). علينا أن نفهم أن غزة لن تذهب إلى أي مكان».

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد هددا مرارا بإسقاط الحكومة في حال القبول بالاتفاق المعروض.

ومن شأن مغادرة حزب «القوة اليهودية» أو «الصهيونية الدينية» من الحكومة إسقاطها، وهو ما يقول محللون ومعارضون إسرائيليون إن نتنياهو يخشاه من أجل البقاء سياسيا.

وتنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين احتجاجات لمطالبة الحكومة بقبول الاتفاق وعدم وضع العراقيل أمام إنجازه.

وقال زعيم حزب «العمل» الإسرائيلي المعارض يائير غولان في منشور على منصة «إكس»، الإثنين: «نتنياهو أرسل طاقم التفاوض إلى روما وهو يعلم بشكل واضح ومسبق أن «حماس» سترفض الرد الإسرائيلي المقدم للوسطاء».

وأضاف: «بعد أسابيع عديدة من المماطلة غير الشرعية، يبدأ نتنياهو مرة أخرى في عملية احتيال تتعلق بصفقة المختطفين».

وتابع: «يجب على جميع رؤساء قوات الأمن أن يتذكروا: من واجب كل واحد منكم، معًا وبشكل منفصل، ضمان عودة جميع المختطفين إلى ديارهم». وطالب غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قادة الأمن الإسرائيلي بكشف حقيقة ما يجري.

وقال: «إن ولاءكم ليس لمنصب أو ملك بل للمملكة وقوانينها وسلام مواطنيها، إن من واجبكم تقديم رواية صادقة للجمهور».

وأضاف: «إن فشل الصفقة، عن عمد، واستمرار التخلي عن أخواتنا وأبناء إخوتنا هو خط أحمر».