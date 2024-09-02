حماس: نتنياهو يبحث عن “نصر موهوم” بعد 11 شهرا من الحرب

غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، مساء الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره بعد مرور 11 شهرا على حربه النازية في قطاع غزة”.

جاء ذلك في تصريحات لعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق نشرتها الحركة في حسابها الرسمي بمنصة تلغرام، عقب مؤتمر صحافي لنتنياهو حمّل فيه حماس مسؤولية مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة، أعلن الجيش استعادة جثثهم من نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، الأحد.

وقال الرشق: “يتحمّل المجرم نتنياهو مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله لأوضاعهم”.

وأضاف أن “تصريحات نتنياهو هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره بعد مرور أحد عشر شهراً على حربه النازية ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يؤكد بتصريحاته اليوم أنه هو المعطّل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي مؤتمره الصحافي الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب في غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه “على الإطلاق”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأفراد من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة إن إصرار نتنياهو على موقفه بشأن محور فيلادلفيا “يعطل التوصل إلى اتفاق”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)