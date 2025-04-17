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حماس: نتنياهو يرفض الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة- (فيديو) 

منذ 39 دقيقة

رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين

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رام الله: أكدت حركة حماس، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الإفراج عن أسراه دفعة واحدة من أجل “أهداف سياسية شخصية”.

وقال رئيس الحركة بالضفة زاهر جبارين، في كلمة متلفزة إن “العدو لن يفلح في اقتلاع شعبنا من فوق أرضه (…) إما أن نعيش فوق أرضنا كرماء أو نموت شهداء”.

وأضاف أن “الإبادة التي ينفذها العدو سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا.. وهو اليوم يدفع ثمنها من رصيد سياسي وأخلاقي في العالم، إن كان أصلا عنده أخلاق”.

وأكد أن حماس “حريصة كل الحرص على وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من غزة”.

جبارين استدرك: “والمفارقة أن نتنياهو هو مَن يرفض الإفراج عن كل الأسرى، وعبر صفقة تبادل شاملة تشمل كل الأسرى”.

وأردف: “هو في قراره العودة إلى الحرب والتجويع يترك أسراه في غزة للموت جوعا وبردا أو مرضا أو نتيجة القصف المتعمد من هذا الجيش المجرم ليقتل أسراه”.

وتابع أن نتنياهو “يرفض خروجهم دفعة واحدة من أجل أهداف سياسية شخصية ومن أجل بقائه في الحكم”.

وبالنسبة للضفة الغربية المحتلة، دعا جبارين إلى “مشروع نضالي شامل وواضح وجاد يحمي الضفة الغربية من محاولات إسرائيل ضمها”.

(وكالات)

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