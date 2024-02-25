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حماس: نتنياهو يرفض “المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات”

25 - فبراير - 2024

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إسطنبول: قالت حركة “حماس”، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض “المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات” والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”، وسط حديث عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

وأفاد النونو بأن “الهدف الأساسي لنتنياهو من المضي قدماً في الحرب (على قطاع غزة) هو تحقيق مصالح شخصية وانتخابية بحتة وحماية نفسه”.

واتهم النونو نتنياهو بإجهاض “كل محاولات الوسطاء (قطر ومصر) لإحراز تقدم في المفاوضات هو وحكومته الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي”.

واعتبر أن “مفاتيح المفاوضات الأساسية هي: الوقف المستدام لإطلاق النار وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة وإدخال كل احتياجات الشعب الفلسطيني مع الإعمار وإنهاء الحصار على القطاع”.

وأردف أن نتنياهو “يرفض المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وعن الإدارة الأمريكية، قال النونو إنها “متورطة حتى أُذنيها في دعم جرائم الاحتلال وتوفير الغطاء والسلاح لقتل الفلسطينيين وممارسة العقاب الجماعي عليهم”.

وعن ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس الثانية، قال القيادي في “حماس”: “لم يصلنا أي معلومات رسمية عما جرى في باريس”.

(الأناضول)

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