حماس: نتنياهو يصعد المجازر ضد المدنيين بغزة لتقويض جهود الوسطاء

إسطنبول: قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الأربعاء، إن رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسارع إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في مسعى لتقويض جهود الوسطاء لتحقيق وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وأوضحت الحركة في بيان أن “الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي منذ فجر اليوم (الأربعاء) خصوصاً في شمال قطاع غزة؛ واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 70 شهيدا، تمثل إمعانا في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع“.

وأشارت أن “قصف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر فيها؛ سلوك وحشي فاشي لن يجلب لمجرم الحرب نتنياهو أي من أشكال النصر”.

وأضافت: “في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل؛ يُسارع الإرهابي نتنياهو، المسكون بنزعة الانتقام؛ إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في مسعى لتقويض هذه الجهود، خدمة لأجندته السياسية”.

(الأناضول)