حماس: نتنياهو يصعد المجازر ضد المدنيين بغزة لتقويض جهود الوسطاء

14 - مايو - 2025

إسطنبول: قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الأربعاء، إن رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسارع إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في مسعى لتقويض جهود الوسطاء لتحقيق وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وأوضحت الحركة في بيان أن “الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي منذ فجر اليوم (الأربعاء) خصوصاً في شمال قطاع غزة؛ واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 70 شهيدا، تمثل إمعانا في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع“.

وأشارت أن “قصف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر فيها؛ سلوك وحشي فاشي لن يجلب لمجرم الحرب نتنياهو أي من أشكال النصر”.

وأضافت: “في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل؛ يُسارع الإرهابي نتنياهو، المسكون بنزعة الانتقام؛ إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في مسعى لتقويض هذه الجهود، خدمة لأجندته السياسية”.

(الأناضول)

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 14, 2025 الساعة 7:09 م

    لن تركع حماس ورب الناس رغم شدة البأس والإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة العصابة القذرة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ظلما وعدوانا فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود

