حماس: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة- (فيديو)

غزة: ثمن القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، السبت، جهود مصر وقطر التي تبذلانها من أجل التوصل إلى “اتفاق وقف إطلاق نار مستدام” في قطاع غزة.

وقال حمدان، في مؤتمر صحافي من بيروت: “نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الذي يتواصل بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف: “استلمت الحركة مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي (ضم مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة)”.

وأكد أن “النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان على شعبنا، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) إلى خارج قطاع غزة”.

ولفت إلى أن “دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 سنة، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

القيادي في حماس أسامة حمدان: نثمن جهود #قطر و #مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار pic.twitter.com/MocMmDM9iD — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2024

(الأناضول)