حماس: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة- (فيديو)

غزة: ثمن القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، السبت، جهود مصر وقطر التي تبذلانها من أجل التوصل إلى “اتفاق وقف إطلاق نار مستدام” في قطاع غزة.
وقال حمدان، في مؤتمر صحافي من بيروت: “نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الذي يتواصل بحق شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف: “استلمت الحركة مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي (ضم مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة)”.
وأكد أن “النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان على شعبنا، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) إلى خارج قطاع غزة”.
ولفت إلى أن “دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 سنة، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
القيادي في حماس أسامة حمدان: نثمن جهود #قطر و #مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار pic.twitter.com/MocMmDM9iD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2024
(الأناضول)
للاسف .. وفيما يخص مصر .. فإن قادة المقاومة لا يملكون الا ان يكيلو المديح ولو بحده الأدني للدور المصري ، فمصر هي البوابة الوحيدة بخلاف بوابات الاحتلال التي من الممكن ان ينفذ منها الغزويون الى العالم الخارجي خاصة فيما يخص المساعدات بمختلف انواعها التي تأتي من مختلف الدول بغرض مساعدتهم .. لكن الحقيقة التي يعرفها الفلسطينيون في غزة والتي يعرفها كل دول العالم ان مصر السيسي الان تلعب دورا متخاذلا بل يمكن القول انه دور متواطيء مع الاحتلال الصهيوني في ابادة اشقاءنا في غزة ..
السيسي على استعداد لابادة شعب غزة باكمله في سبيل القضاء على المقاومة الاسلامية والتي يراها تابعا لاعدى اعدائه وهم الاخوان المسلمين الذين حرقهم السيسي في هولوكوستات رابعة والنهضة وغيرها ابان انقلابه العسكري في يوليو 2013 ..
لا بأس فليمدح جمدان وهنيه مصر .. لعل السيسي يقلل من قبضته في ايصال المساعدات وجبي الاتاوات من الغزويون الذين يريدون المغادرة ..
كمصري .. وازعم ان الغالبية العظمى من المصريين لهم نفس الرأي .. نحن نأسف لأهل غزة .. فنحن ايضا تحت نير احتلال سيساوي عسكري بغيض يذيقنا كل لحظة مرارات العيش .. ولا نملك من امرنا الا ان ندعو لانفسنا ولاهلنا في غزة .. بان يحررنا من الظالمين ..
صدقت، فليس أصعب من مدح السيسي الذي يظلمهم ويحاصهم ويمنع عنهم الغذاء والدواء ..
اثبتوا على مطالبكم. ولا تتنازلوا عن شروطكم. فإنكم إن أضعتم هذه الفرصة فلن تمنحوا فرصة أخرى. لا تذهب دماء الفلسطينيين سدى.
وماذا فعلت مصر اقصد النظام المصري غير التامر مع الصهلينة على اهلنا فى غزة.
مبادرة ضعيفة وهزيلة ولا تربو الى مطالب المقاومة في وقف العدوان تماما وفك الحصار، لانه بعد ان يفرج عن اسرى اسرائيل لن يبقى ما يمنع المجرم نتن ياهو من العدوان ومواصلة الحرب وهنا سوف يطبق الصمت على كل من كان يتباهى بمشاركته بمبادرة الهدنة وتبادل الاسرى.