حماس: نثمن موقف بوتين الرافض للعدوان الإسرائيلي ولحصار غزة

غزة: ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان صحافي، صدر ليل الجمعة / السبت: “نثمن في حركة المقاومة الإسلامية موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها”.

وأكدت الحركة، ترحيبها “بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”، وفق ما ذكرت وكالة “قدس برس”.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “حصار غزة غير مقبول”، كما أكد حق الشعب الفلسطيني “في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، إن “الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وتجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)