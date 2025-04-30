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حماس: نجدد رفضنا الاستهداف الإسرائيلي للأونروا وندعو لمواصلة دعمها

منذ 42 دقيقة

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إسطنبول: جددت حركة حماس، الأربعاء، رفضها كافة أشكال الاستهداف الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعت دول العالم إلى مواصلة دعم الوكالة لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها الإنساني.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة “يوم العمال العالمي” الذي يحتفل به عالميا في الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وورد في البيان: “يأتي يوم العمال العالمي هذا العام، في الوقت الذي يتصاعد العدوان الصهيوني ضدّ شعبنا (..) حيث يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والملاحقة والحصار والعنصرية والمنع من أبسط الحقوق الإنسانية”.

وبهذه المناسبة، قالت حماس إنها تجدد رفضها “لكلّ أشكال الاستهداف الذي تتعرّض له وكالة الأونروا من قبل الاحتلال وداعميه”.

وأكدت أن ذلك الاستهداف “محاولة يائسة لطمس معالم الشَّاهد على جرائمه (الاحتلال الإسرائيلي) في تشريد شعبنا واقتلاعه من جذوره، وندعو كلّ الدول إلى مواصلة دعم الوكالة، لاستمرار تحمّل مسؤوليتها ودورها الإنساني”.

(الأناضول)

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