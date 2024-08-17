حماس: ندعو العالم والأمم المتحدة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين 

غزة: دعت حركة حماس، السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف “جرائم إسرائيل الوحشية بحقهم”.

وأضافت الحركة، في بيان، أن “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بدعم من واشنطن وعواصم غربية توفر الغطاء لحكومة ’المتطرفين’ للمضي في الإبادة”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين العزل خصوصا بمحافظة وسط قطاع غزة، التي تعد مركز نزوح كبير لمئات الآلاف من شمال القطاع وجنوبه”.

وذكر البيان أن “جيش الاحتلال يستهدف المدنيين العزل بإصداره أوامر تهجير جديدة بعدة مناطق بقطاع غزة تحت وطأة القصف، إلى جانب ارتكابه مجازر بشعة بحق العائلات، راح ضحيتها مؤخراً العشرات من الشهداء، بينهم عائلة كاملة مكونة من 16 فرداً، معظمهم من الأطفال”.

وفجر السبت، استشهدت بقصف الاحتلال أسرة كاملة مكونة من 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء قصف استهدف منزلها في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وحذرت حماس من “العدوان الإسرائيلي الذي يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد للشهر العاشر، في صورة من أبشع صور العقاب الجماعي والتطهير العرقي”.

كما دعت الحركة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى مغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤولياتها بحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين، ومحاسبتهم على ارتكابها”.

وأمس الجمعة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شرقي دير البلح وبلدة القرارة، وبلوكات في منطقة المواصي، ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال خان يونس بالإخلاء الفوري، مهددا بأنه سيبدأ “عملية عسكرية فيها”.

جاء ذلك في مناشير ورقية ألقتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة في مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب).

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)



