حماس: نرفض تمديد المرحلة الأولى “بالصيغة” التي يطرحها الاحتلال

القاهرة: قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى “بالصيغة” التي تطرحها إسرائيل، وذلك في اليوم الذي من المقرر أن تنتهي فيه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية.

وتابع قائلا “الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة”.

شهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني، إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم السبت عن قاسم قوله إن الاحتلال يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.

ولفت إلى أن “الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة”.

ويقول قاسم: “يحاول الاحتلال إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق”.

تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع المحتجزين المتبقين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما عودة المحتجزين المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.

ووفقا لإسرائيل، هناك 59 محتجزا متبقيا – 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني، إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.

ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا اليوم وهو اليوم الأخير من المرحلة الأولى، وأن تكمل الانسحاب في غضون ثمانية أيام.

(وكالات)