حماس: نرفض نزع سلاح المقاومة أو خروجها من غزة  

أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني.
وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن “اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة”.
وأضاف أن “خروج المقاومة (من غزة) أو نزع سلاحها أمر مرفوض.
وشدد على أن “أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني”.
وبخصوص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري، قال قاسم: “سنكون يوم السبت (المقبل) أمام أحد إنجازات الشعب الفلسطيني بإطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية” من سجون إسرائيل.
والثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر البدء الأسبوع المقبل في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “بشرط نزع السلاح في غزة وإبعاد حماس عن القطاع”.
وقال قاسم: “سنكون يوم السبت (المقبل) أمام أحد إنجازات الشعب الفلسطيني بإطلاق أعداد من الأسرى (الفلسطينيين) أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجون إسرائيل”.
وأعلنت حماس، الثلاثاء، اعتزامها تسليم 4 من جثامين أسرى إسرائيليين الخميس المقبل، و6 أسرى أحياء السبت القادم، على أن تفرج تل أبيب السبت عمَن يقابلهم من أسرى فلسطينيين.
أضاف قاسم: “جاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق”.
وتابع: “جاهزون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة ضمن محدد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب (إسرائيلي) كامل من القطاع”.
وأفاد بأن “مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء، ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق”.
الناطق باسم حركة حمـــاس،.حازم قاسم
– سنكون يوم السبت أمام أحد إنجازات الشعب الفلسطيني بتحرير أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
– جاهزون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة، ضمن محدِّد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال… pic.twitter.com/Lvd4OUQ1oH
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025
(الأناضول)
سلاح المقاومة هو مفتاح تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🌪️🐒🌪️
و لا تهنوا و لا تحزنوا انتم الاعلون ان شاء الله.
فإن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون و ترجون من الله ما لا يرجون . .
اما نصر و اما استشهاد
نعم القرار و نعم الرجال و الشرفاء انتم ..نصركم الله و خذل اعداءكم و من معهم من العملاء…
لماذا لا يلقي المجرمون الصهاينة أسلحتهم؟ لماذا يتوجب على العرب دائما إلقاء السلاح ليتم قتلهم بسهولة؟
اللهم دمر هذا العالم الظالم
المقاومة الفلسطينية ستظل موجودة في فلسطين, حماس في غزة هي جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني.
حماس فى غزة ليست دخليله. كل مقاتليها هم من أهل ألقطاع. ولدوا هناك ودرسوا هناك وعاشوا هناك أطفالا و حتى أصبحوا شبابا . ثم تدربوا على حمل ألسلاح ألذى هو جزء من عقيدة أهل فلسطين ألذين يريدون إسترداد وطنهم بالكامل فلسطين من أيدى ألمحتلين.
ألمقاومة لن تخرج من وطنها قطاع غزة! فيه ولد أفرادها وتعلموا حتى أنهوا ألثانوية ألعامة ومنهم بعدها من إلتحق بالتعليم ألعالى. ألمهم أن كل أفراد ألمقاومة هم غزيون من جملة ما درسوه أن بلادهم فلسطين محتلة من عدو فاجر ، دخيل على ألمنطقة زرعته بريطانيا ليكون شوكة فى ألجسم ألعربى كله لتمنع تقدم ألعرب. بريطانيا هى ألتى أثارت ألضغينة بين أليهود والعرب مسلمين ومسيحيين. بريطانيا هى من سلحت ألغزاه بنو صهيون جعلتهم أكثر نفيرا وفى نفس ألوقت منعت ألسلاح عن ألعرب وكانت تقوم بأى عربى تجد عنده مسدس لا أكثر وتحكم عليه بالسجن ألطويل.
بعد رفض نتنياهو ادارة السلطة او حماس للسلطة في غزة ولإنهاء الاحتلال مع ضمان عدم عرقلة نتنياهو للإعمار او تدمير ما يتم إعماره من الحنكة ان تستلم مصر ادارة القطاع لوحدها وعلى كامل غزة براً وبحرا وجوا وعلى جميع معابر القطاع مع مصر كذلك بنشر قوات امن مصرية على حدود القطاع مع اسرائيل لتفادي تكرار السابع من اكتوبر او اي انتهاك اسرائيلي لوقف اطلاق النار . كذلك طرح مصر وبدعم من ترامب واعتراف الولايات المتحده طرح ملحق لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لتشمل اتفاقية سلام بين الفلسطينيين واسرائيل. وتقوم مصر وبمبادرة من ترامب ودعم منه تشرف مصر على اعادة الإعمار وباشراك القوى العامله المحلية من غزة وبدعم من الدول العربية الاسلامية المانحه
غير متصف لمصر..
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وهذا ما تتمناه اسرائيل…
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بمعنى حرب بين حماس وجيش مصر في غزة..
ومشكل الانفاق سبنقل من مشكل لسرائيلي الى
مشكل مصري..
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كثير من العرب يشتمون سياسة مصر على مدار الساعة..
فكيف سيكون الحال حين اشتباك عسكري بين
مصر وحماس..
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انا اجد انه حان الاوان للفلسطينيين ان يقرروا مصيرهم..
ثم تدعمهم الدول العربية فيه..
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لا يمكن ان نقرر في مكان الغزاويين.. واذا كانت
المخرجات كارثية فهي ستكون بسبب قرارهم ..
وإلا ستكون ملحمة تخوبن للعرب لعقود مقبلة..
وهذا يجيده بعض الاخوة من فلسطين للاسف..
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الآن.. منطق الامور يقضي بتنحي حماس من اجل غزة..
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لكن الموافقة لم تأتي من طهران على ما يبدو..
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وليعلم الفلسطينبون هذا.. وليتخذوا قرارهم..
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عمر المقاومة الفلسطينية أكبر من 70 عام, حماس هي الوريثة الشرعية المقاومة الممتدة, نقول لأهلنا بالمقاومة حفظكم الله ونصركم، ولخصوم المقاومة لا تستعجلوا، و لأعداء المقاومة المطبعين لا تفرحوا فالمقاومة لديها عناصر قوة عديدة.
لقد اشرت اعلاه الى قدرة غير طبيعية او مهارة بالغة في فنون التخوين.. عند العرب..
ولا احد يلتفت الى الفلسطينيين ليقول لهم كلاما ربما لن يعجبهم..
لكنه ليس نفاقا ولا متاجرة بقضيتهم.. كما يفعل المزايدون..
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هناك قاعدة.. وبدونها نطح الحائط مضمون..
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بدون وحدة الكلمة الفلسطينية.. لو اجتمع الانس والجن .. مافيش تحرير فلسطين.. ولا اقامة دولة..
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العالم يعرف.. ساسة فلسطين يعرفون.. وقادة الدول العربية يعرفون..
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وكل ما نراه من تفاعل من اجل القضية منهم هو تبرئة للذمة امام شعوبهم.. وليس امام الفلسطينيين..