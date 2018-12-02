“حماس”: نشيد بموقف “فتح” الرافض لمشروع قرار أمريكي يدين حركتنا

غزة: أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، بموقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الرافض لمشروع القرار الأمريكي المطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة “حماس”.

وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، في تغريدة نشرها على “تويتر”:”موقف حركة فتح من مشروع القرار الأمريكي المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين المقاومة، موقف مسؤول ويعبر عن مصلحة وطنية لشعب تحت الاحتلال”.

وثمّن أبو مرزوق جهود “مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور”، واصفاً إياها بأنها ” لم تعرف الملل ولمسها العالم أجمع”.

والجمعة الماضية، طالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برفض مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إدانة حركة “حماس”.

وعبّر الشيخ عن “رفضه لصيغة القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حماس”.

وقال، في بيان سابق: “القرار مرفوض جملة وتفصيلا، ودليل قاطع على سياسة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، والمساواة بين الضحية والجلاد”. بدوره، قال منصور، في تصريح سابق إن “مشروع القرار الأمريكي “يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره”.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، لإدانة حركة حماس، الخميس المقبل، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا الاثنين، بفعل ضغوط مارسها فلسطينيون، بحسب بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ويطالب المشروع، بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين “حماس” في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (الأناضول)