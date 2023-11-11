“حماس”: نفّذنا عملية في الضفة الغربية منذ أيام أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين

الضفة الغربية: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها نفذت عملية في الضفة الغربية، قبل أيام، وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم.

ونشرت حركة “حماس”، مساء السبت، على منصة تلغرام مقطع فيديو لمشاهد من عملية نفذتها “كتائب القسام” في منطقة بيت ليد بطولكرم بالضفة الغربية.

وقال الإعلام العسكري للكتائب، في مقطع الفيديو: “مشاهد من عملية بيت ليد البطولية التي نفّذها مجاهدو القسام وأسفرت عن مقتل اثنين من جنود العدو واستدراج قوة أخرى نحو كمين محكم من العبوات الناسفة شرق بلدة بلعا”.

وقالت الكتائب إن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن العملية التي نفذت قبل أيام وما أسفرت عنه من ضحايا حتى الآن.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس” أن هجوماً قرب بلدة بيت ليد أسفر عن انقلاب سيارة بعد إطلاق النار باتجاهها ومقتل سائقها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق المنطقة، التي وقع بها الهجوم، وبدأت قواته بمطاردة فلسطينيين يشتبه بأنهم نفذوا الهجوم، بحسب قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 361 جندياً وضابطاً، منذ بدء حربه على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تعلن فيها “القسام” عن تنفيذ عملية في الضفة وتسفر عن قتلى إسرائيليين.

وسبق أن أعلنت “كتائب القسام- جنين”، في منشور على تلغرام، خوض عناصرها برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور، وتم خلالها استهداف القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.

وزادت وتيرة التصعيد مع “حرب مدمرة” تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول)