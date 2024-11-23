حماس: هجمات إسرائيل على مستشفى “كمال عدوان” استخفاف بالإنسانية

غزة: قالت حركة حماس، السبت، إن استمرار الإبادة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة والهجمات المتكررة على مستشفى كمال عدوان تمثل “استخفافا مهينا بالإنسانية والأعراف الدولية”.

وأكدت الحركة في بيان، أن “المجتمع الدولي يجب أن يفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أن “جيش الاحتلال يواصل عمليات الإبادة الممنهجة في شمال القطاع، ويشن هجمات متتابعة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أسفر عن تعطيل المولد الكهربائي والشبكة الطبية وإصابة 12 من الطواقم الطبية، وبثت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه”.

وأشارت إلى أن “استمرار الحكومة الفاشية، بقيادة مجرمي حرب مطلوبين للعدالة الدولية، في حملات الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين في شمال غزة، إضافة إلى حرب التجويع على مليونَي إنسان في القطاع، يُعتبر إهانة للإنسانية والقوانين الدولية”.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والحكومات العربية والإسلامية ودول العالم الحر، إلى “اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال لوقف عدوانه المستمر وانتهاكاته للقوانين الإنسانية”، مؤكدة ضرورة إنهاء الحصار والتطهير العرقي في شمال غزة.

(الأناضول)