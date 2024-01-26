“حماس”: واشنطن تضغط لإفلات إسرائيل من الإدانة بارتكاب “إبادة”

غزة: استنكرت حركة “حماس” ادعاء الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل “لم ترتكب إبادة جماعية” في قطاع غزة، معتبرة هذه التصريحات “محاولة أمريكية مفضوحة للضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة”.

جاء ذلك في بيان نشره القيادي بحركة “حماس” عزت الرشق، فجر الجمعة، عبر منصات الحركة الرسمية.

وقال الرشق إن “ادعاء الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، وبأن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين حماس وحكومة العدو الصهيوني؛ هو محاولة أمريكية مفضوحة ومرفوضة باستباق قرار محكمة العدل الدولية”.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية من شأنها “الضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة، لارتكابها مجازر وإبادة جماعية لا تزال مستمرة حتى اللحظة بدعم وشراكة أمريكية كاملة”.

ويأتي البيان قبيل جلسة مرتقبة في وقت لاحق الجمعة، لمحكمة العدل الدولية، بشأن طلبات التدابير المؤقتة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة خلال هجماتها على غزة.

وفي السياق، أدان الرشق الموقف الأمريكي تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة، موضحا أن واشنطن “لا تزال ترفض وقف العدوان على غزة، بمنعها مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”، ولفت إلى “استمرارها بتزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر لقصف النساء والأطفال”.

وأضاف أن موقف واشنطن “يجعل منها طرفا منحازا وشريكا في جرائم القتل، ولا يحق لها أن تتكلم عن القيم والأخلاق وعن القوانين الدولية التي تنتهكها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع”.

(الأناضول)