مصادر من حماس لـ”القدس العربي”: وفدنا غادر القاهرة.. والكرة في ملعب إسرائيل

لندن-“القدس العربي”: قالت مصادر في حركة “المقاومة الإسلامية” حماس لـ”القدس العربي” إن وفد الحركة غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن أكّد على شروط المقاومة.

وأوضحت هذه المصادر أن الكرة الآن في ملعب “العدو الصهيوني”.

وكانت الحركة أصدرت بيانا اليوم ذكرت فيه أنها أبدت “المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا”.

وأشارت الحركة إلى أن “التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه”.

كما اتهمت الحركة في منشور للقيادي في حركة “حماس” عزت الرشق عبر منصة تلغرام، “الإدارة الأمريكية بأنها شريكة في حرب “الإبادة” التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 5 أشهر، معتبرةً أن إنزال بعض المساعدات الإغاثية على القطاع “لن يجمّل صورتها”.

وقال الرشق، إن الإدارة الأمريكية ورئيسها بادين شخصيًا “شريكة شراكة كاملة للاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزة“.

وشدد على أن “إنزال بعض المساعدات الإغاثية لن يجمّل صورتَها (الإدارة الأمريكية) الملطخة بدماء شعبنا”.

وخاطب الرشق بايدن والإدارة الأمريكية بالقول، إن “الأهم الآن هو أن توقفوا تزويد جيش الاحتلال النازي بالسلاح والقذائف والصواريخ التي تنهال على رؤوس أهلنا العزل”.

وطالبهم أيضا بأن “يوقفوا رفع أيديهم بالفيتو في وجه العالم كله، لإعطاء الاحتلال الغطاء لمواصلة جرائم الإبادة بحق شعبنا”.