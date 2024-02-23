حماس : وفدنا برئاسة هنية اختتم زيارته لمصر وناقش هذه الملفات

غزة- “القدس العربي”: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختتام زيارة لوفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي إلى مصر.

وقالت الحركة في بيان، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إن “وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والمساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى اماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك”.

وأضاف البيان ” وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل”.

(وكالات)