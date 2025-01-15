القيادي في حماس خليل الحية: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل فشلت “في تحقيق أي من أهدافها السرية أو المعلنة”، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الحية في كلمة مصورة: “هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة. نحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى. ونترحم على كل القادة الشهداء في الحركة وكل الفصائل والمجاهدين بدون استثناء”.

وأضاف “نقول باسم الأيتام والأطفال والأرامل وأصحاب البيوت المهدمة وأهالي الشهداء والجرحى والمكلومين، باسم كل الضحايا، باسم كل قطرة دم سالت، وباسم كل دمعة ألم وقهر، نقول باسمهم: لن ننسى ولن نغفر، نعم، لن ننسى ولن نغفر، وليس منا ولا فينا من يفرط بحق كل هذه الآلام والتضحيات”.

وتابع “لقد حاول الاحتلال منذ بدء العدوان (على غزة) تحقيق العديد من الأهداف، أعلن بعضها وأخفى البعض الآخر”.

وأوضح: “قال الاحتلال صراحة إنه يسعى لإنهاء المقاومة والقضاءِ على حماس، واستعادةِ الأسرى بالقوة العسكرية، وتغييرِ وجه المنطقة”. وأضاف: “فيما كان هدف الاحتلال المبطن تصفيةَ القضية (الفلسطينية)، وتدمير القطاع، والانتقام من أهله وتهجيرهم، والقضاء على إرادة شعبنا بالحرية، وتدمير كل معاني الأمل، وإنهاء آثار العبور المجيد في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)” في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى”. واستدرك الحية: “لكن الاحتلال المجرم اصطدم بصلابة شعبنا، وتشبثه بأرضه، ففشل في تحقيق أي من أهدافه السرية أو المعلنة، فقد ثبت شعبُنا في أرضه، لم يرحل أو يهاجر، وكان الدرع الحصين لمقاومته”. وبشأن الدمار الهائل الذي أصاب القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، قال الحية مؤكدا: “قادرون بعون الله أولا ثم بمساعدة الإخوة والأشقاء والمحبين والمتضامنين، أن نبني غزة من جديد” وأضاف: “قادرون أن نخفف من الآلام، ونداوي الجراح، ونمسح على رؤوس الأيتام، ونكفكف دموع المكلومين، ونرسم البسمة على الشفاه التي سلبت الحربُ بسمتها، كما أن أسرانا الأبطال على موعد مع فجر الحرية بإذن الله”.

كلمة اسد حماس وقائدها الشيخ الدكتور البطل

المجاهد خليل الحية حول إعلان انتصار المقاومة

في فلسطين واتفاق وقف النار في غزة الصمود#غزة_تنتصر || #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله

pic.twitter.com/XIJotPyiML — Ali Kanaan (@AlikanaanPhD) January 15, 2025

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، إن وفدها برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء في قطر ومصر الموافقة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء في بيان رسمي للحركة أنها “تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها”.

حركة الجهاد تؤكد أنها ستظل يقظة لضمان تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

وفي سياق متصل، أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان مساء اليوم الأربعاء أنها ستظل على أهبة الاستعداد لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحتجز الحركة عددا من الرهائن الإسرائيليين.

(القدس العربي ووكالات)