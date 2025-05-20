سياسة | عربي | فلسطين

حماس: وفد إسرائيل بالدوحة يفتقر للصلاحيات ووجوده محاولة لتضليل العالم

20 - مايو - 2025

غزة: أكدت حركة حماس، الثلاثاء، أن استمرار وجود الوفد الإسرائيلي بالدوحة، رغم افتقاره لأي صلاحيات، هو محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لتضليل الرأي العام العالمي”.

وقالت الحركة في بيان: “نعدّ استمرار تواجد الوفد الصهيوني المرسل إلى الدوحة، رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصّل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية”.

وتابعت: “نتنياهو يواصل تمديد إقامة وفده يومًا بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة، حيث لم تُجرَ أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي”.

الحركة شددت على أن “تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محاولة لذر الرماد في العيون، وخداع المجتمع الدولي”.

وأرجعت ذلك إلى أنه “لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم، ولم تتسلّمها أي جهة دولية”.

(الأناضول)

