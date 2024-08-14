سياسة | عربي | فلسطين

حماس وفصائل فلسطينية: متمسكون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لوقف الحرب  

14 - أغسطس - 2024

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غزة: أكدت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، مساء الأربعاء، تمسكها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في “أوراق الإطار” التي قدمها الوسطاء في 2 يوليو/ تموز الماضي، استنادا للمقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الفصائل، في بيان مشترك: “نؤكد على موقفنا الثابت من المفاوضات (حول وقف الحرب وتبادل الأسرى) والصادر عن قيادة المقاومة بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء، والتي تحقق وقفا شاملا للعدوان على غزة، وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع، وكسرا للحصار وفتحا للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى”.

وشددت على أن “ما يسمى باليوم التالي للحرب، شأن وطني فلسطيني خالص، يُناقش على مستديرة الكل الوطني الفلسطيني، فقط لا غير”.

جاء البيان عشية استئناف مفترض لمفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حول اتفاق مقترح لوقف الحرب على غزة، بما يشمل صفقة لتبادل أسرى.

(الأناضول)

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