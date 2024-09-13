حماس وفصيلان بمنظمة التحرير: اليوم التالي للحرب فلسطيني خالص

غزة: أكدت حركة حماس وفصيلان من منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، أن اليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة سيقرره الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، و”لن يكون إلا فلسطينيا خالصا”.

جاء ذلك في بيان نشرته حماس عبر حسابها على منصة تلغرام، عقب عقد ما وصفته بـ”اجتماع ثلاثي مهم في قطاع غزة” مع كل من “جبهة التحرير العربية” و”جبهة التحرير الفلسطينية” وهما من فصائل منظمة التحرير.

وقالت حماس إن هذا اللقاء جاء “في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيونازي على شعبنا وقضيتنا وهويتنا الفلسطينية”.

وأضافت أن المجتمعين أكدوا أن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واتخاذ خياراته بإرادته الحرة المستقلة، حق لا يُنازع فيه، وأن شعبنا وقواه الوطنية وعلى طاولة الكل الوطني، هي من يقرر كيف سيكون اليوم التالي للحرب، والذي لن يكون إلا فلسطينيا خالصا”.

كما دعا المجتمعون إلى “العمل الفوري على تنفيذ اتفاق الإجماع الوطني في بكين، وما سبقه من اتفاقات”.

وقبل نحو شهرين، وقّع ممثلون عن 14 فصيلا فلسطينيا على رأسهم فتح وحماس رسميا “إعلان بكين” بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية بعد جلسات حوارية استمرت من 21 إلى 23 يوليو/ تموز الماضي تلبية لدعوة من الصين.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.

الحركة والفصيلان دعوا أيضا في البيان إلى “العمل عاجلا على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل وتطوير مؤسساتها لتصبح البيت الفلسطيني الجامع للكل الوطني، ولتعود إلى دورها الطبيعي في قيادة الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله وتطلعاته، في الحرية، والاستقلال، والدولة”.

(الأناضول)