«حماس»: وقف النار قبل عدد الأحياء والأسماء… وشكري: لا اتفاق بعد

لندن – «القدس العربي» – ووكالات: بخلاف أنباء عن تقدّم في مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، التي شهدت أمس الإثنين يوماً ثانياً من جولة محادثات في القاهرة، جاء إعلان سامح شكري وزير خارجية مصر، الذي تضطلع بلاده مع قطر بدور الوساطة، في تصريح مساء أمس، ليؤكّد أن هذه المفاوضات «لم تصل بعد إلى ما يؤدي إلى وقف إطلاق النار».

وكانت المحادثات تواصلت في القاهرة لليوم الثاني، في ظلّ امتناع إسرائيلي عن التعليق علناً عليها، وتسريب مسؤوليها أمس الأول الأحد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إرسال وفد إلى العاصمة المصرية، بزعم أن «حماس» رفضت طلب إسرائيل بتزويدها بقائمة بأسماء جميع المحتجزين الأحياء.

وأدى القرار المزعوم إلى خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي.

وفي مقابل دعوة وزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً إيتمار بن غفير إلى وقف المحادثات، كان لافتا للانتباه ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أمس من أنّ مجلس الحرب رفض شرطين وضعهما نتنياهو، وباتا يعرقلان المحادثات، الأول يتعلق بلائحة أسماء المحتجزين الأحياء، والثاني بتحديد أعداد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين.

وتعليقاً على المطلب الإسرائيلي، قال عضو القيادة السياسية لـ «حماس» باسم نعيم، من القاهرة، إن الحركة «لا تعرف من هو حي (…) ومن هو ميت»، وإن «المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أية أوراق أو اقتراحات يتم تداولها خلال عملية التفاوض».

وشدّد على ضرورة «وقف النار» لتلبية «الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم أحياء أم أمواتا»، في إشارة إلى الرهائن.

كما جدّد القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، في كلمة له في بيروت، تأكيده أنّ حركته تتحلى بالمرونة في التفاوض. وأكّد «للصهاينة والولايات المتحدة أن ما لم يؤخذ في الميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة». وتتعارض تأكيدات «حماس» مع موقف أمريكي عبرت عنه أمس الأول الأحد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يزعم أنّ التوصل إلى اتفاق «لا يزال أمراً قريباً، إذ وافقت إسرائيل فعليا على اتفاق ولا ينتظر سوى موافقة حماس».