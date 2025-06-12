حماس: 26 شهيدا برصاص إسرائيلي عند “مصائد القتل” بغزة 

غزة: أعلنت حركة حماس، الخميس، استشهاد 26 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم، خلال انتظارهم الحصول على المساعدات عند ما وصفتها بـ”مصائد القتل” الخاصة بالتوزيع، تحت إشراف أمريكي إسرائيلي، جنوبي مدينة غزة وغرب مدينة رفح.

وقالت الحركة في بيان، إن عدد الشهداء من الفلسطينيين “المجوعين” حول مراكز توزيع المساعدات ارتفع منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى نحو 250، إلى جانب آلاف الجرحى.

وأضافت أن “مجازر جيش الاحتلال الفاشي تتوالى حول نقاط السيطرة على المساعدات وفق الآلية الصهيونية الأمريكية، والتي باتت مصائد للقتل الجماعي اليومي تستهدف الأبرياء”.

وأكد البيان أن الضحايا سقطوا خلال وجودهم في طوابير الانتظار للحصول على المساعدات فجر الخميس، واصفا مراكز التوزيع بأنها “إجرامية” وتمثل امتداد “العدوان على الشعب الفلسطيني”.

(الأناضول)