«حمام دم» جديد في غزة في قصف منازل ومدرسة تؤوي نازحين

غزة – «القدس العربي»: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر في غزة، أمس الخميس، حيث قصف مدرسة تؤوي نازحين وعدة منازل ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وسقط 15 شهيدا وعشرات المصابين في قصف الاحتلال لمدرسة حفصة، التي تعد أحد “مراكز الإيواء” في حي الفالوجا في مخيم جباليا.

وقال متحدث الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لـ”الأناضول”: “15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات منها حالات خطيرة، بقصف إسرائيلي على مدرسة حفصة بنت عمر في الفالوجا في مخيم جباليا”.

وبين مستشفى العودة في تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في بيان إن 5 إصابات وصلت إلى المستشفى جراء استهداف المدرسة. وأوضح شهود عيان، أن “القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار واسعة في مباني المدرسة، حيث تناثرت جثامين الشهداء والجرحى في المكان”.

وأضافوا أن المدرسة تؤوي مئات النازحين المدنيين الذين فقدوا منازلهم بفعل الغارات الإسرائيلية. وأشاروا إلى أن طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ حاولت انتشال جثامين الشهداء وإخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.

وفي موازاة المجزرة في المدرسة، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان مواطنة وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة “السحار” في بلدة جباليا، وقامت بنقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وفي وسط قطاع غزة، فقد استمرت الهجمات الدامية والتي طالت منازل وأماكن تواجد النازحين، واستشهدت سيدة في قصف لمنطقة الحي الجديد، فيما أدت الغارة إلى وقوع عدة إصابات. كما استشهد مواطن وسقط عدد من الجرحى في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح.

وأعلن عن استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها في قصف على الحي الجديد أيضا.

وفي مدينة خان يونس سقط خمسة شهداء، بينهم أم وأطفالها، وعدد من المصابين في استهداف منزل عائلة “المطري” شرقي المدينة. كما سقط شهيدان في قصف استهدفهما خلال تواجدهم في منطقة قيزان رشوان.

كذلك، سقط شهيد وعدد من المصابين في قصف منزل لعائلة “فارس” في منطقة حي الأمل غرب المدينة.

في الموازاة، تعرضت مدينة رفح التي تشهد عمليات توغل بري كبيرة منذ أكثر من أربعة أشهر، لعدة هجمات عنيفة، حيث استشهد أربعة مواطنين بينهم سيدتان.

حائزة «بوليتزر» ترفض جائزة متحف أمريكي

واشنطن ـ رويترز: رفضت الكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر جومبا لاهيري قبول جائزة من متحف نوغوتشي في مدينة نيويورك بعد أن طرد ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وذلك عقب تحديث لقواعد الزي في المكان.

وقال المتحف في بيان الأربعاء “اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة إيسامو نوغوتشي لعام 2024 ردا على سياستنا المحدثة لقواعد الزي”. وأضاف “نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع”. وحصلت لاهيري على جائزة بوليتزر في عام 2000 عن كتابها “مترجم الأمراض”.

ويرتدي المتظاهرون الداعمون لغزة على مستوى العالم الكوفية الفلسطينية.