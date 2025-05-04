حمة الهمامي لـ”القدس العربي”: تونس تعيش حكما فرديا “رسوليا”.. لا مكان للعسكر وعلى اليسار أن يستعد للحكم

تونس – “القدس العربي”:

قال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، إن تونس تعيش حكما فرديا مطلقا بطابع “رسولي”، مشيرا إلى أنه لا مكان للجيش في السلطة، وعلى اليسار التونسي أن يناضل من أجل الوصول إلى الحكم.

كما دعا إلى تنظيم التونسيين حول برنامج انتقالي يتضمن “إسقاط المنظومة وتشكيل حكومة ثورية وطنية مؤقتة لديها برنامج سياسي واضح يتضمن الإعداد لانتخابات جديدة وإطلاق الحريات ونظام انتخابي جديد، فضلا عن إجراءات اقتصادية اجتماعية مستعجلة”، قبل الوصول إلى تأسيس “جمهورية ديموقراطية شعبية” تكرس شعارات الثورة (شغل وحرية وكرامة وطنية).

“أنا ربّكم الأعلى”

وقال الهمامي، في حوار خاص بـ”القدس العربي”: “نحن أمام نظام حكم فردي مطلق بطابع خلاصي رسولي، لأن الرئيس قيس سعيد يقول: أنا ربكم الأعلى. كما أن أحد مفسريه قال (حرفيا) في إحدى المحاضرات: سعيد يستمد علاقته بشعبه من علاقة الله بعباده، فإذا كان الله ليس في حاجة إلى واسطة بينه وبين عباده، فالرئيس سعيد ليس في حاجة إلى وسيطة بينه وبين شعبه، كما اعتبر أن الإعلام والأحزاب والمنظمات والنخب المثقفة “كيانات مضرّة بالشعب”.

وأضاف: “بالفعل، قيس سعيد يسعى ليكون الحاكم المطلق أمام شعب غير منظم، حتى يتمكن من الهيمنة عليه عن طريق الأجهزة الصلبة البيروقراطية العسكرية والأمنية والإدارية، وخاصة أنه ليس لديه حزب. والجميع يدرك أننا نعيش أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة إضافة إلى الأزمة السياسية المتواصلة منذ عدة سنوات. هل من المعقول أن يتم تشكيل ست حكومات في خمس سنوات ونصف؟ يأتي رئيس حكومة لا نعلم عنه شيئا، ونكتشف عندما يتم عزله فجأة أنه “متآمر على الرئيس”! كما حدث مع رئيس الحكومة السابق كمال المدوري، والذي لم يفعل شيئا سوى المطالبة ببعض الصلاحيات فتم عزله فورا!”.

“نداء تونس والنهضة توافقا على تعطيل المحكمة الدستورية وعدم مراجعة قانون تنظيم حالة الطوارئ والتظاهر”

وتابع الهمامي: “نسير نحو كارثة اقتصادية ومالية، فتونس لا تنتج ثروة في الوقت الراهن، والبرلمان مختص فقط بالمصادقة على القروض. وأود الإشارة هنا إلى أنه عندما غادر بورقيبة الحكم كان لدينا 5 مليارات دينار (الدولار يساوي ثلاثة دنانير) ديون خارجية، أما بن علي (الذي رفض الذهاب لصندوق النقد الدولي) فترك ديونا بقيمة 35 مليار دينار، والنهضة ونداء تونس تركوا 89 مليار دينار، واليوم مع حكم الرئيس قيس سعيد الأرقام الرسمية تتوقع بلوغ المديونية 145 مليار دينار في نهاية العام الجاري، فعن أي سيادة وطنية نتحدث؟”.

انفجارات عشوائية

وحذر الهمامي مما سماه “انفجارات عشوائية” في ظل تشتت المعارضة وتراجع دور المجتمع المدني في تنظيم الاحتجاجات الشعبية وضبطها، بخلاف ما حدث خلال الثورة التونسية التي أفضت لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتساءل بالقول: “أمام هذه الانفلاتات، من هي القوى المنظمة؟ هل يمكن أن تتجرأ المؤسسات الصلبة (العسكرية والأمنية) على الحكم، أم سيكون هناك اتفاق ما بين هذه المؤسسات وقوى سياسية موجودة في الساحة؟ وما هو دور الخارج في هذه العملية؟”.

وأضاف: “هذا الأمر مطروح لدى البعض، ولكنه لن ينقذ تونس. ونحن في حزب العمال نؤكد أننا لسنا بحاجة إلى انقلاب عسكري أو إلى أخذ السلطة من قبل العسكر، لأننا نعيش نتائجها الكارثية في بلدان أخرى. ونحن أيضا ضد أي تدخل أجنبي في شأننا، فالقوة الأجنبية لا تأتي لتغادر، وهناك أمثلة كثيرة في المنطقة”.

وتابع بقوله “أستغرب دعوة بعض المناضلين السياسيين المؤسسة العسكرية إلى تحمل مسؤولياتها وأخذ السلطة. ينبغي أن تبقى المؤسسة العسكرية في منأى عن هذه الصراعات، والديموقراطي الحقيقي لا يدعو المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة”.

جمهورية ديموقراطية شعبية

في المقابل، دعا الهمامي إلى تكتل القوى المعارضة الديموقراطية الوطنية بأحزابها ومنظماتها ونقاباتها، مضيفا “هناك تكتلات سياسية حاليا في تونس: تكتل إسلامي وتكتل النظام القديم، والتكتل الشعبوي في الحكم الذي يستند إلى المؤسسات الصلبة. لكن الشريحة الأكبر غائبة وغير منظمة وهي “الطرف الوطني الديموقراطي التقدمي”، ونحن في حزب العمال نسعى إلى توحيد هذا الطرف ليشكل قطباً لأننا لسنا بحاجة للعودة إلى الوراء”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى نظام جديد هو “جمهورية ديموقراطية شعبية” تكرس شعارات الثورة (شغل وحرية وكرامة وطنية)، وهذا يتطلب إسقاط هذا النظام المستبد، ويكون ذلك طريقا للقطع مع الاستبداد كنظام مهيمن تاريخيا في تونس”.

وأوضح أكثر بقوله: “لا سبيل آخر سوى تنظيم الشعب حول برنامج انتقالي يتضمن إسقاط المنظومة، وتشكيل حكومة ثورية وطنية مؤقتة لديها برنامج سياسي واضح، يتضمن الإعداد لانتخابات جديدة وإطلاق الحريات ونظام انتخابي جديد، إلى جانب إجراءات اقتصادية اجتماعية استعجالية لفترة انتقالية، وقدمنا نحن مقترحات ملموسة في هذا الاتجاه. والمزاج العام الشعبي اليوم في تونس بصدد التغيير”.

“أيها النقابيون تحمّلوا مسؤوليتكم”

كما توجه الهمامي برسالة إلى النقابات التونسية بقوله: “انفضوا الغبار عن أنفسكم وتحملوا مسؤوليتكم. انتفضوا واملأوا الشوارع!”.

“أستغرب دعوة البعض للمؤسسة العسكرية إلى تحمل مسؤولياتها وأخذ السلطة والديموقراطي الحقيقي لا يدعو الجيش للتدخل في السياسة”

وفسر غياب الاحتجاجات النقابية في الفترة الأخيرة بالأزمة الداخلية التي يعيشها اتحاد الشغل (المركزية النقابية)، مضيفا: “المعالجة البيروقراطية للأزمة جعلت الاتحاد مكبلا اليوم، ما يجعله غائباً عن القضايا الوطنية والقومية، وهذا الوضع انعكس سلبا على أوضاع العمال والكادحين، حيث يتعرضون اليوم للطرد التعسفي من العمل، في ظل غلاء الأسعار وتراجع مستوى المعيشة، واليوم الرئيس سعيد يتخذ القرارات لوحده ودون إشراك للاتحاد، وهذا لم يحدث حتى زمن بن علي وبورقيبة (حيث تم إشراك الاتحاد حينها ولو بطريقة شكلية)”.

صعود اليسار للحكم

وحول إعادة تشكيل جبهة جديدة تلملم شتات أحزاب اليسار، قال الهمامي: “في كل المنعرجات التاريخية هناك عملية فرز، وبالنسبة للقوى اليسارية والديمقراطية التقدمية حصل هناك فرز بعد انقلاب 2021 (إعلان سعيد لتدابير استثنائية)، فثمة أطراف التحقت بالسلطة، وأنا لا أعتبرها اليوم جزءا من اليسار، لأن من يقبل بالاستبداد والقمع ورمي الناس بالسجون، أصبح بالنسبة لي “فاشيا” جديدا”.

وأضاف “نحن نسعى جاهدينا مع شركائنا من أجل بلورة هذا القطب الديموقراطي التقدمي ليحتل مكانه إلى جانب الأقطاب الأخرى (الإسلاميون والنظام القديم)، وعلى هذا اليسار أن يناضل من أجل الحكم. اليمين اليوم أقوى منا في فكره ولديه تجربة في الحكم وهو يفهم أن الحل والرابط في الحكم”.

وأوضح بقوله: “اليسار ما زال فيه أطراف رومانسية احتجاجية، وهذا اليسار لن يتطور إلا حين يدرك أنه ينبغي أن يكون قوة حقة عن طريق ثورة تأتي بانتخابات، ولكن ينبغي أن يضع نص عينيه الحكم لأن طالما لم يصل إلى الحكم لن يتمكن من تغيير هذا الوضع، ولذلك نحن نعمل على توسيع التأثير داخل الفئات والطبقات الشعبية وتنظيمها حول برنامج حكم مستقبلا، ونناضل اليوم من أجل ذلك”.

“حاولوا استدراجي للحكومة”

في المقابل، كشف الهمامي عن رفضه جميع الدعوات التي قُدمت له للمشاركة بشكل شخصي في حكومات ما بعد الثورة، وأوضح بقوله: “سعوا إلى استدراجي للمشاركة في حكومة محمد الغنوشي الثانية (بعد الثورة) وحكومة الباجي قائد السبسي، كما عُرض علي منصب وزير ثقافة أو تربية بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وقال لي من حمل الدعوة: نحن والأخوة في النهضة اقترحنا أن تكون وزير ثقافة من أجل أن يطمئن المثقفون، فقلت له: أنا لن أشارك في الحكومة لأنني لا أريد للمثقفين أن يطمئنوا، فأي بلد يطمئن فيه المثقف ويغادر موقعه النقدي، سينتهي للخراب. كانوا يبحثون عن مشاركة وهمية (لإضفاء شرعية مزيفة)، ونحن لم نرد الانخراط في برامج معادية للشعب والبلاد، والتاريخ أنصفنا وخاصة أنهم كانوا سيحملوننا نتيجة فشلهم”.

“يجب تنظيم التونسيين حول برنامج انتقالي لإسقاط المنظومة وتشكيل حكومة ثورية تفضي إلى جمهورية ديموقراطية شعبية تكرس شعارات الثورة”

وحول الجدل المثار بشأن رفض الجبهة الشعبية المشاركة في الحكم خلال فترة رئاسة الباجي قائد السبسي، قال الهمامي: “السبسي لم يدعُ الجبهة الشعبية للمشاركة في الحكم، وقد اجتمعنا مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في مناسبتين، وطرحنا عليه حدا أدنى من الإصلاحات لتحسين أوضاع الشعب التونسي، وقلنا له: إذا كنت مستعدًا لتنفيذ هذه الإصلاحات فلن نصوت ضدك في البرلمان (نحتفظ بأصواتنا)، وقال لنا حينها: السبسي يريد التحالف مع النهضة وأنتم لستم معنيين بالمشاركة في الحكومة، ولكن يمكنكم ترشيح شخصية مستقلة. وحين سألت السبسي عن سبب التحالف مع النهضة، رغم أن لديه أغلبية برلمانية، فقال إنه لم يفعل ذلك ولن يحصل على قروض من صندوق النقد الدولي، وهذا ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي لاحقا”.

توافق على تعطيل المحكمة الدستورية

وفيما يتعلق بالطرف المتسبب بتعطيل المحكمة الدستورية، قال الهمامي “المحكمة الدستورية هي إحدى أدوات دولة القانون والمؤسسات، والفرصة الوحيدة التي توفرت للتونسيين لتأسيس دولة قانون ومؤسسات كانت بعد الثورة ولكن هذه الفرصة أجهضتها حركة النهضة وحزب نداء تونس، وذلك عبر التحالف أو التوافق بينهما، وهو توافق ضد الديموقراطية، وتوافق على عدم إنجاز المحكمة الدستورية وعدم مراجعة قوانين عديدة (أصبحت النهضة إحدى الضحايا اليوم) كقانون الطوارئ والقانون المتعلق بتنظيم المسيرات والمظاهرات”.

وأضاف “عندما جاء قيس سعيد إلى السلطة وجد أرضية جيدة للاستمرار في ذات النهج وإغلاق باب مكتسبات الثورة الديمقراطية، فعوض أن يكرس ما جاء في دستور 2014 وخاصة بالنسبة للمحكمة الدستورية، ألغى ذلك الدستور وعاد بنا إلى نظام الاستبداد والديكتاتورية، وهو قريب من حيث الجوهر من نظامي بورقيبة وبن علي، ولكن من حيث الشكل هو نظام شعبوي بائس، لأن بورقيبة وبن علي كان لديهما مؤسسات خاضعة لحكم فردي مطلق، فيما يرفض سعيد الأجسام الوسيطة، وهو يرغب بالرئاسة مدى الحياة، ولن تجد مستبدا يترك الحكم من تلقاء نفسه”.

وكان ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي دعا، في حوار سابق مع “القدس العربي”، المعارضة إلى الاعتراف بشرعية الرئيس قيس سعيد الذي قال إنه “لم يصل إلى الحكم على ظهر دبابة، بل عن طريق الانتخابات، رغم كل مآخذنا عليه”، كما دعاها للكف عن المطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها “لأن ذلك يدخلنا في أتون صراع الشرعيات المدمر”.

وعلق الهمامي على ذلك بالقول “وهل هتلر وموسوليني جاءا على ظهر دبابة؟ هما أيضا جاءا عبر الانتخابات. صحيح أن قيس سعيد لم يأت على ظهر دبابة، ولكنه أغلق البرلمان بدبابة، ولولا دستور 2014 والقانون الانتخابي لما وصل إلى الحكم، ولكنه بعد صعوده للحكم ألغى الدستور والقانون الانتخابي، وقام بكتابة دستور بنفسه ولنفسه”.

ضغوط غربية عطلت تجريم التطبيع

وبرر فشل جميع الأنظمة السياسية بعد الثورة في إقرار قانون لتجريم التطبيع بقوله: “كان من المفروض تضمين دستور 2014 بندا لتجريم التطبيع، لكن الأغلبية التي كانت مسيطرة على المجلس الوطني التأسيسي -وأساساً حركة النهضة- قالوا إنهم اتصلوا بحركة حماس وأجابتهم أنه ليس هناك فائدة في تضمين هذا البند، وبقطع النظر عن صحة هذا الكلام، فهذا الأمر يقرره الشعب التونسي والقضية الفلسطينية شاملة وليست مرتبطة بهذا الفصيل أو ذاك”.

وأضاف: “استمررنا في طرح هذا الأمر، والجبهة الشعبية ما بين 2014 و2019 قدمت مشروع قانون لتجريم التطبيع ولم يقع نقاشه في البرلمان، وعندما استشهد محمد الزواري، تظاهر أغلبية البرلمان بطرح هذه المسألة ولكن ما إن مر حدث الاستشهاد حتى تُرك هذا المشروع. وحين جاء قيس سعيد إلى السلطة قال في حملته الانتخابية إن التطبيع خيانة عظمى ولكن اتضح أن هذا الشعار “فارغ” لأنه ما إن بدأت مناقشة مشروع لتجريم التطبيع في البرلمان الحالي منزوع الصلاحيات، حتى تدخل سعيد ومنع مواصلة هذا النقاش، وقال إن من يوافق على المشروع هو متآمر على الأمن الخارجي لتونس، يعني من “التطبيع خيانة عظمى” إلى “تأييد تجريم التطبيع هو مؤامرة على الأمن الخارجي لتونس”!”.

“السلطات تسببت بظاهرة المهاجرين الأفارقة بعد اعتراض قواربهم في البحر والدعوة لمراقبة ولاداتهم أشبه بما فعله طبيب الموت بجنوب إفريقيا”

وبرر ذلك بالقول: “اتضح أنه كانت هناك ضغوط من السفارة الأمريكية (لمنع المصادقة على مشروع تجريم التطبيع)، لكن يبقى هذا الشعار في الحقيقة هو شعار للقوى الوطنية والشعبية في تونس، خاصة أننا نرى بعض مظاهر هذا التطبيع على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي، ولا ننسى كيف تبادلت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن المجاملات مع رئيس الكيان الصهيوني في قمة المناح بمصر عام 2022، فضلا عن حضور وزير الدفاع في اللقاءات الموسعة لحلف الناتو، رغم مشاركة وزير دفاع الكيان الصهيوني”.

“طبيب الموت” التونسي

من جانب آخر، وصف الهمامي اتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي بـ”الفضيحة”، وأوضح بقوله: “أوروبا كلفت ميلوني (رئيسة الحكومة الإيطالية) لتحويل تونس إلى حارس للحدود الجنوبية، وقضية أخوتنا الأفارقة من جنوب الصحراء (المهاجرين غير النظاميين) هي قضية مفتعلة إلى حد كبير، أولا من حيث تضخيم عددهم في تونس، وثانيا فيما يتعلق بمغالطة التونسيين حول الطرف المتسبب بهذه الظاهرة، فخفر السواحل التونسي هم من يوقفون المهاجرين الأفارقة في البحر ويجلبونهم للبلاد، أي نحن من خلق المشكلة بالأساس مقابل حفنة من اليوروات. وميلوني التي بنت حملتها الانتخابية على حساب المهاجرين، قالت أخيرا: افرحوا أيها الإيطاليون، استطعنا تخفيض عدد المهاجرين من 23 ألفا إلى 8 آلاف، بفضل تعاون السلطات التونسية”.

وأضاف: “الخطير في هذا الأمر هو تصريح وزير الداخلية السابق كمال الفقي الذي قال فيه: نحن أخرجنا المهاجرين الأفارقة من المدينة العربية في صفاقس ووزعناهم في غابات الزيتون بمنطقتي جبنيانا والعامرة، أي أن السلطات التونسية هي من تسببت بالصدام بين المواطنين التونسيين والجنوب صحراويين ولم تحترم الاتفاقيات الدولية”.

وتابع الهمامي بالقول “خطاب الرئيس قيس سعيد في 2023 أثار موجة كبير من العنصرية لدى التونسيين ضد المهاجرين الأفارقة، والدعوات إلى طردهم وقتلهم، واليوم هناك برلمانية تدعو إلى مراقبة ولاداتهم! أي أن الأمر مشابه إلى حد بعيد لطبيب الموت ووتر باسون الذي كان مكلفا باكتشاف مادة كيميائية للتقليل من ولادة السود في جنوب إفريقيا”.