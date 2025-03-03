حمدان: على الوسطاء حماية اتفاق غزة وإجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية- (فيديو) 

غزة: طالبت حركة “حماس”، الاثنين، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بـ”حمايته من الانهيار” كونهم مسؤولين عن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من “تخريب كل الجهود التي بذلك للتوصل للاتفاق”.

جاء ذلك في كلمة مصورة للقيادي بالحركة أسامة حمدان استعرض خلالها خروقات إسرائيل للاتفاق وقف إطلاق النار ضمن 6 بنود وهي: “الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، والخروقات الميدانية، والخروقات المتعلقة بالأسرى، ومعبر رفح، وممر فيلادلفيا، والخروقات السياسية”.

ودعا حمدان في حديثه عن الخروقات السياسية، المجتمع الدولي إلى إجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية.

وقال: “ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

كما ناشد بـ”تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها”.

القيادي في حماس أسامة حمدان: نطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير، ومجرم الحرب #نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق، والسبيل الوحيد لعودة أسرى الاحتلال هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/S3XkuMP3YV — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 3, 2025



في السياق، طالب حمدان “المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.

وأشار إلى أن الوسطاء والضامنون للاتفاق تقع عليهم “كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار”.

(الأناضول)