حمدوك وأعضاء في حكومته ينتقدون مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته، الإثنين، من أن مشاركة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة، سيساهم في إطالة أمد الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ويشجع الانقلابات العسكرية المتزايدة في القارة الأفريقية.

ووقع حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية التي قوضها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مذكرة مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرين فيها دعوة البرهان أمر مناقضا لمواقف الأمم المتحدة.

ومساء السبت عاد البرهان إلى مدينة بورتسودان، مقر الحكومة، بعد إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا خلاله المجتمع الدولي لتصنيف قوات «الدعم السريع» جماعة «إرهابية» متهما أطرافا داخلية وخارجية بتأجيج الصراع في البلاد.

وجاء في المذكرة، المعنونة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن «الموقعين، وهم أعضاء الحكومة السودانية التي تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019، يشيرون إلى أن المكون العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان قاد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا على الحكومة الانتقالية المدنية أدى إلى انهيار دستوري كلي ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع، انهارت هي الأخرى باندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي». والحرب هذه هي «نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية».

قالوا إنها تساهم في إطالة أمد الحرب وتشجّع الانقلابات في افريقيا

ولفتت المذكرة إلى أن «المؤسسات الإقليمية والدولية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، عبرت عن رفضها للانقلاب العسكري الذي قوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي».

وأشارت إلى أن دعوة «قائد الانقلاب» لـ «حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا للسودان، تتناقض مع مواقف الأمم المتحدة المعلنة بالخصوص، وتساهم في إطالة أمد الحرب الجارية في السودان، وترسل إشارة خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخرا في القارة الأفريقية».

وذكرت أن «الثورة السودانية حسمت موقف الشعب الرافض للانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية»

وشددت على أن دعوة «قائد الانقلاب الذي يعد طرفا في الحرب التي تدور رحاها في السودان، يتعارض كليا مع رغبة الشعب ومطالبه بالحرية والسلام والعدالة».

وفي اليوم الأول للحرب، أطلق حمدوك نداء عاجلا للأطراف المتقاتلة والمجتمع الدولي، داعيا للإيقاف الفوري للنزاع قبل أن يتمدد في السودان والإقليم.

وفي 2 مايو/ أيار، اقترح 5 أولويات لتوجيه المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية، تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار يخضع للرقابة لحماية المدنيين، والاتفاق بين الأطراف المتقاتلة على إنشاء ممرات إنسانية دائمة وموثقة وآمنة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلا عن الدفع نحو حوار عاجل بين الجيش والدعم السريع من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة لإيقاف الحرب وصولا إلى استئناف العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في البلاد.

وعلى الرغم من التحركات الداخلية والخارجية الواسعة لدفع الأطراف المتقاتلة إلى التسوية، أعلن الجيش في يوليو/ تموز الماضي، تعليق مشاركته في مباحثات جدة، مشيرا إلى خلافات جوهرية حول مسودة اتفاق وقف العدائيات مع الدعم السريع.

وبينما تباعدت آمال الوصول إلى تسوية، لاا تزال تتصاعد المعارك بين الجانبين في العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور ومناطق أخرى في البلاد.