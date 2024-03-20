حمدين صباحي يتعرض لاعتداء من مجهولين بعد مشاركته في وقفة احتجاجية تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة- “القدس العربي”: أثارت محاولة الاعتداء التي تعرض لها المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي، الإثنين، عقب مشاركته في وقفة احتجاجية، للمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ردود فعل واسعة.

مع غزة من القاهرة

وقفة المطالبين بدخول غزة علي مسئوايتهم مصطحبين مواد الإغاثة امام وزارة الخارجية كورنيش النيل pic.twitter.com/MqIqZF9sr6 — حمدين صباحي (@HamdeenSabahy) March 18, 2024

مع غزة من القاهرة

وقفة المطالبين بدخول غزة علي مسئوايتهم مصطحبين مواد الإغاثة امام وزارة الخارجية كورنيش النيل pic.twitter.com/ZEQqEqNaoq — حمدين صباحي (@HamdeenSabahy) March 18, 2024

وكان حزب الكرامة أعلن تعرض صباحي لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة، بعد انتهاء مشاركته فى وقفة رمزية بحضور عدد من الشخصيات العامة أمام مقر وزارة الخارجية، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية المكدسة على المعبر.

وقال الحزب، في بيان، “عقب مغادرته الوقفة بدقائق قليلة وتحركه بسيارته بصحبة عدد من قيادات حزب الكرامة هم وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس الحزب سيد الطوخى وأمين تنظيم الحزب محمد زكى، فوجئ صباحي بعناصر مجهولة تستقل دراجة بخارية بدون أرقام وحاولوا توقيف سيارته والاشتباك معه هو ومرافقيه ومحاولة سرقة مفاتيح السيارة ولكن تجمع المواطنين حال دون ذلك، وانتهى الأمر بانصراف تلك العناصر بعد تعليمات جاءتهم من بعض الأشخاص المتواجدين في موقع الحدث نفسه”.

وأعرب الحزب عن “استيائه ودهشته من هذه الأساليب التي وصفها بالقديمة والمكشوفة، خاصة عندما تكون على خلفية موقف المشاركة في وقفة رمزية وسلمية متعلقة بقضية يفترض أنها محل إجماع مثل القضية الفلسطينية والعدوان على غزة”.

كذلك، عبر حزب المحافظين المعارض عن استنكاره الشديد للهجوم الذي تعرض له صباحي، وعدد من أعضاء الحملة الشعبية المطالبة بالدخول إلى غزة مصحوبة بالمساعدات الإنسانية.

وقال الحزب، في بيان، “هذا الاعتداء الذي وقع على أيدي “مجهولين” عقب وقفة رمزية أمام مبنى وزارة الخارجية، حيث كان المشاركون يطالبون بالسماح لهم بمرافقة المساعدات إلى قطاع غزة على مسؤوليتهم الخاصة، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

وطالب الحزب السلطات المصرية “بضرورة التحرك السريع والشفاف للكشف عن هوية المعتدين ودوافعهم”، مؤكدا على ضرورة محاسبتهم.

ودعا الحزب إلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وأعلن الحزب عن تضامنه مع الوقفات والمظاهرات التي تنظم دعما للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا على أهمية التعبير عن المواقف الإنسانية والأخلاقية تجاه المأساة التي يعانوها.

وفيما يخص حركة المساعدات إلى قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر المصري دخول 143 شاحنة وقود ومساعدات غذائية وإغاثية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

إلى ذلك، استقبل معبر رفح 800 مسافر فلسطيني ومصري وأجنبي من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن المعبر استقبل 42 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر والتركي في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن المعبر استقبل 300 فلسطيني ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب 133 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و105 أشخاص من أصحاب الجوازات المصرية، و80 من طلبة الجامعات والمعاهد العليا.

ولفت المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 5 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريا من العالقين بالقطاع.