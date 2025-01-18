حمد بن جاسم يدعو إلى إعادة الحياة في غزة والتوصل لسلام عادل في المنطقة- (تدوينة)

الدوحة- “القدس العربي”: أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق على ضرورة بذل الجهود لإعادة الحياة في قطاع غزة، ودعم جهود السلام المستدام في المنطقة، مشدداً أن الحروب لم تجلب سوى الكوارث.

وجاء تصريح حمد بن جاسم تزامناً والإعلان رسمياً من قطر على وقف القتال الذي يسري ابتداء من الأحد، بوساطة قادتها الدوحة والقاهرة وواشنطن.

وكتب آل ثاني على منصة إكس “لا شك أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان نتيجة مهمة لمفاوضات شاقة وطويلة أراد رئيس وزراء إسرائيل بيبي نتنياهو أن تستمر طويلاً كي يستمر هو في منصبه المهدد، بصرف النظر عن القتل والدمار الذي حدث في قطاع غزة”.

وأضاف “المهم الآن، وقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، القيام بخطوات مهمة أولها إعادة الحياة في قطاع غزة إلى وضع مقبول بتشغيل الخدمات الأساسية من الخدمات مثل الحاجات الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات المادية والنفسية للسكان”.

كما شدد أنه “من المهم كذلك أن يعيد الجميع في المنطقة، ومنهم إسرائيل، النظر في مسببات هذا الصراع، والتفكير في كيفية وضع حد عاجل له”.

وحاول رئيس الدبلوماسية القطري السابق شرح تفاصيل ما يجري بالتأكيد أن “هذا بدوره يحتاج لجهود شاقة ربما تكون أطول من معارك الميدان، لأن هناك كثيرين لا يريدون تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة”.

وتساءل “هل تكون المرحلة القادمة هي بداية السلام الشامل والعادل بين الدول العربية وإسرائيل وخاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟.

وتابع “من أجل ذلك أتمنى أن يدرك الجميع أن الحروب لا تأتي إلا بالكوارث ولا تجلب السلام”.

ونوه حمد بن جاسم بالدور الذي بذله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، من جهد صبر ومن خلفه حكومة دولة قطر لما بذلته منذ بداية الأزمة وأسفر في النهاية عن التوصل لهذا الاتفاق.