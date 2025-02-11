حمد بن جاسم يدعو العرب “سراً وعلناً” لرفض مشاريع تهجير الفلسطينيين بحزم وتسجيل موقف تاريخي- (تغريدة)

الدوحة- “القدس العربي”:

حذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، من مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والمتاجرة بأرضهم، وحمّل العرب مسؤولية تاريخية لوقف تلك الخطط.

وعاد المسؤول القطري السابق ليشرح تداعيات التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية تحديداً على ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وسيطرة واشنطن على القطاع وإعادة بنائه والتحكم فيه.

وكتب حمد بن جاسم أنه سبق وقال في تغريدة سابقة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي أنه ستكون هناك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطورات ومواقف هامة يجب الاستعداد لها. وأضاف مشدداً على صدق توقعه: “ها نحن نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يباع ويشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد من الأراضي العربية”.

وتنبأ أنه “في ضوء ذلك، ستعقد قريباً في القاهرة قمة عربية، وستكون مهمة في هذا الوقت والظروف التي نعيشها، ولذلك لا بد لنا أن نؤكد أن هذه القمة لن تكون مثل القمم العربية السابقة للأسباب التي ذكرتها بداية”.

وحمل ابن جاسم الزعماء العرب، بضرورة خروج قمتهم المرتقبة والمتوقعة، ببيان وموقف عربي واضح يلتزم به الجميع، في السر والعلن، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره وسلب ما تبقى من أرضه بالقوة، التزاماً بقرارات مجلس الأمن، وغيرها من القرارات الدولية وبمبادرات الجامعة العربية التي تعطي الطرفين الحق في العيش بسلام جنباً إلى جنب.

ويؤكد حمد بن جاسم أن “إسرائيل لم توافق على السلام مع الفلسطينيين ولم تجربه حتى تقول إنه لن يدوم، كما أنها لم تجرب الاتفاق مع الدول العربية كلها على سلام عادل، حتى يستطيع العرب اتخاذ موقف مع الفلسطينيين، إذا لم يلتزموا بهذا السلام”.

ويمضي آل ثاني بأن “المشكلة هي أن بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، ولا يريد إقامة دولة فلسطينية حسب القرارات الدولية، بل يريد أن تظل إسرائيل كما هي الآن، وتقضم وتحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية وحتى الأراضي العربية، والدليل على ذلك ما أعلنه تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ينبغي الوقوف معها ومع موقفها الحازم والواضح حيال القضية الفلسطينية، وحيال اقتراح نتنياهو السخيف الذي لو فكر قليلاً ما قاله”.

ويشرح الأمر بالتأكيد أن “الجميع يعلمون أن اليهود لجؤوا إلى الدول العربية والإسلامية عندما تعرضوا للاضطهاد في مناطق شتى من العالم وعاشوا مع العرب والمسلمين بسلام ونموا ونمت تجارتهم، إلى أن بدأت كيانات دخيلة على فلسطين بممارسة الظلم لإقامة الدولة الموعودة حسب معتقدات بعضهم وأهدافهم”.

ويضيف ابن جاسم أن “نتنياهو يعرف أن وطن الشعب الفلسطيني هو وطنه الحالي، وأن دولته ستقوم فيه يوماً من الأيام، ولكنه يريد أن تستمر الأزمة والحرب لأسباب أخرى نعرفها”.

ويشدد المسؤول القطري السابق، أن “الموقف العربي سيكون على المحك، ولا بد للدول العربية أن تتوجه بعد القمة إلى مجلس الأمن بموقف موحد وواضح، تؤكد فيه مواقفها السابقة المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة التي تعطي الحق للفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام في دولتين متجاورتين”.

ويضيف قائلا: “إذا كان هناك من سوف يستخدم حق النقض الفيتو فليفعل، لكن لا بد من أن يكون هناك موقف واضح في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية، كما ينبغي أن تشارك في ذلك الدول الإسلامية”.

ويشدد أنه “يجب أن يكون هناك زخم واضح يرفض أي أفكار أو خطط لتحويل قطاع غزة أو أي أرض عربية إلى مشروع عقاري يباع ويشترى، وهذا ما لن يقبل به مواطن عربي حر”.

وسبق أن كشف الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن مخطط يجري لتصفية القضية الفلسطينية وحذر من مخاطره ودعا الفلسطينيين لإفشاله بعد كل الزخم الذي يشهده العالم دعماً للقضية.

وصرح أن الملف الفلسطيني يشهد محاولة تصفية من قبل أطراف لم يسمها، ودعا الفلسطينيين لإجهاض المشروع عبر تشكيل جبهة موحدة تحول دون تحقيق تلك الخطط. وأشار حمد بن جاسم إلى أنه لم يتحدث منذ فترة طويلة عما يجري في غزة من مآس وإبادة جماعية وذلك لعدة أسباب. وأشار إلى أنه يشعر بإحباط مؤلم لاستمرار هذه المأساة الإنسانية التي عجز العالم كله حتى الآن عن وقفها، ولا يستطيع المرء تحمل أعباء متابعة أهوالها جسديا ونفسيا.

وفي وقت سابق، انتقد تبرع دول عربية بإعادة ما دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية في غزة، واستهجن تعبير بعضها عن نيتها لإدارة القطاع المحاصر.

وكشف في تصريح سابق معلومات عن تحرك دول عربية لم يسمها لتحمل الخسائر الناجمة عن الحرب التي شنتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقال حمد بن جاسم: “لقد سمعت، ولا أعلم مدى صحة ما سمعت، أن بعض دول منطقتنا تعهدت بدفع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، وتولي إدارة القطاع بعد أن تنتهي الحرب”.