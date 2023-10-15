حمد بن جاسم يعلق على العدوان الإسرائيلي على غزة.. “أين المنطق؟”- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”:

علّق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على العدوان الهمجي الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تدوينات على حسابه بمنصة “إكس”: “يا له من منطق غريب ومواقف تروج لها دول وشخصيات كثيرة في العالم ولا يقبلها عقل منصف. فعندما تبني إسرائيل مئات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وتمعن في إذلالهم كل يوم، لا يتكلم أحد عن هذا.. وعندما تمعن في قتلهم وإبادتهم كما يحدث الآن في غزة لا يتكلم أحد، بل إن أغلب العالم يصمت وربما يتفهم تهديد المسؤولين الإسرائيليين برمي الفلسطينيين الحيوانات في البحر”.

يا له من منطق غريب ومواقف تروج لها دول وشخصيات كثيرة في العالم ولا يقبلها عقل منصف. فعندما تبني إسرائيل مئات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وتمعن في إذلالهم كل يوم لا يتكلم أحد عن هذا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 14, 2023

وتابع قائلا: “أين المنطق في هذا كله؟ العدالة هي الحل، السلام هو الحل، السلام المبني على الشرعية الدولية ليس كما تريد إسرائيل أو كما يريد الفلسطينيون. السلام هو الحل لهذه المعضلة التي طال أمدها وقد تؤدي إلى تفجير الوضع مستقبلا أشد مما نراه الآن. ولذلك فلا يمكن استمرار سياسة الكيل بمكيالين”.

وأضاف: “أين هو المنطق وأين الحق والعدالة؟ ومنطق العدالة يقول إن كل الضحايا يتساوون وكل الأطفال والنساء يتساوون، وأنا أتكلم هنا عن الأبرياء من الطرفين فهم يدفعون ثمن أخطاء السياسيين وغطرستهم حين يتنكرون للحق والمنطق والعدل”.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية إلى 2320 شهيدا، وأكثر من 9000 جريح.

أين المنطق في هذا كله؟ العدالة هي الحل، السلام هو الحل، السلام المبني على الشرعية الدولية ليس كما تريد إسرائيل أو كما يريد الفلسطينيون. السلام هو الحل لهذه المعضلة التي طال أمدها وقد تؤدي إلى تفجير الوضع مستقبلا أشد مما نراه الآن. ولذلك فلا يمكن استمرار سياسة الكيل بمكيالين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 14, 2023