حمد بن جاسم ينتقد تأخر الدول العربية والإسلامية في التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (تغريدة)

الدوحة ـ “القدس العربي”:

انتقد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، تأخر الدول العربية والإسلامية في التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال بن جاسم في أحدث تصريح نشره على صفحته الموثقة في موقع “إكس” تويتر سابقاً: “كما أتذكر فإن القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة“. ويضيف المسؤول القطري السابق، أنه وبعد مرور أسبوع على انعقاد القمة “فإني أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت تشكيلتها وسير وجدول أعمالها أم أنها ما زالت تتداول في ذلك؟”.

كما أتذكر فإن القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبعد مرور أسبوع على انعقاد القمة فإني أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 18, 2023

وسبق قبل فترة أن صرح حمد بن جاسم على ذات الموقع أن “القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة وعقدت في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم. وكنت أتمنى أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقرارات عملية واضحة يمكن متابعتها في المحافل والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، وعلى من يؤيدونها في كل ما تقوم به، لوقف تعنتها واستهتارها بكل القيم والمعايير الإنسانية”.

وأضاف المسؤول القطري السابق، “وهذا هو السبيل الممكن الآن لوقف ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي لا يراعي حرمة ولا قانونا إنسانيا أو دوليا. كما أتمنى لو أن الدول العربية تضع مستشفياتها الميدانية، وما أكثرها! على الجانب المصري من الحدود مع غزة لاستقبال الجرحى الذين أقفلت في وجوههم مستشفيات غزة ولا تستطيع معالجتهم وهي تتعرض لقصف لا يتوقف، وهؤلاء لهم الحق في الحصول على العلاج، كبقية خلق الله، وفي كل الشرائع والظروف”.

كما سبق أن علّق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على العدوان الهمجي الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تدوينات على حسابه بمنصة “إكس”: “يا له من منطق غريب ومواقف تروج لها دول وشخصيات كثيرة في العالم ولا يقبلها عقل منصف. فعندما تبني إسرائيل مئات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وتمعن في إذلالهم كل يوم، لا يتكلم أحد عن هذا.. وعندما تمعن في قتلهم وإبادتهم كما يحدث الآن في غزة لا يتكلم أحد، بل إن أغلب العالم يصمت وربما يتفهم تهديد المسؤولين الإسرائيليين برمي الفلسطينيين الحيوانات في البحر”.