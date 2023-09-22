حملات إسرائيلية حثيثة لإطلاق سراح الإرهابي قاتل عائلة دوابشة تعزز مخاوف الفلسطينيين

نابلس/ “القدس العربي”:

علق المحلل في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة على حملة إسرائيلي لإطلاق سراح الإرهابي المجرم قاتل عائلة دوابشه المستوطن عميرام أوليئل قائلا: “هل من أحد يمكنه أن يوصل لوفد فلسطين في الأمم المتحدة ليتحدثوا في المحفل الدولي عن هذه الحملة الإسرائيلية التي تهدف لإطلاق سراح المجرم؟”.

وأضاف دراغمة أن هذه الحملة التي يقودها مستوطنون وزراء ومغنون تتم “عبر التشكيك بسلامة الإجراءات القضائية، والتي تقف خلفها عضو كنيست من القوة اليهودية “ليمور سون هار ميلخ” التي وصفت قاتل عائلة دوابشه بـ”الصِديق المقدس”.

كما دافع وزير التراث عميحاي إلياهو من حزب “القوة اليهودية” أيضًا عن الإرهابي بن أوليئيل، وقال إنه “لا يثق بمنظومة القضاء الإسرائيلية” التي أدانت الإرهابي وحكمت عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات.

ونشرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل حملة أطلق عليها “العدالة لعميرام” وتهدف لإثارة الشكوك حول الخطوات القانونية التي أدت لإدانته، وبدأت الحملة في اجتماع عقد في القدس قبل أيام وذلك بحضور مئات نشطاء اليمين حيث تهدف الحملة لتجنيد الجمهور الإسرائيلي من أجل ما سموه محاكمة عادلة، وتحسين شروط اعتقاله.

وقتل المستوطن بن أوليئيل (25 عاما)، ثلاثة أفراد من عائلة الدوابشة، وهم الأب سعد والأم ريهام ورضيعهما علي (18 شهرا)، بإلقاء زجاجة حارقة داخل منزلهم في قرية دوما قضاء نابلس يوم 30 تموز/يوليو 2015. فيما نجا أحمد دوابشة شقيق علي من الهجوم، لكنه أصيب بحروق خطيرة.

تفاصيل الجريمة

وبعد محاكمة طويلة استمرت خمس سنوات أدانت المحكمة المركزية في اللد المستوطن بن أوليئيل بثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أدانته بمحاولتي قتل وعمليتي إحراق، وحكمت عليه 3 مؤبدات و20 عاما، فيما برأته من العضوية في منظمة إرهابية.

وفي لحظة تتبع الإجراءات التي يقوم بها مستوطنون من أجل تبرئة المجرم فإنه يمكن أن ترصد مجموعة من المحاولات من أجل العمل على إطلاق سراحه، ولعل أبرزها ما جرى في شهر سبتمبر من عام 2022 حيث ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، استئنافا تقدم به من أجل تخفيف العقوبة.

وخلال مظاهرات لليمين الإسرائيلي المؤيدة للتعديلات القضائية لحكومة نتنياهو رفعت صور بن أوليئل، إلى جانب صور قاتل رابين إيغال عمير مطالبين بإطلاق سراحهما من السجن الإسرائيلي تحت شعار أن هؤلاء صديقان حسب أقوال اليمين الإسرائيلي، ومعهما رفعت صور مائير كهانا رئيس حركة “كاخ” الذي اغتيل في الولايات المتحدة، وصور باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وفي سياق الحملة الجديدة قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المغني الإسرائيلي الشهير أرئيل زيلبر، انضم إلى المتبرعين للإرهابي أوليئيل، وهو حائز على جوائز إسرائيلية هامة لمساهمته الفنية.

وتمكنت حملة تبرعات تحت عنوان “العدالة لعميرام” من جمع أكثر من مليون شيكل في يومها الأول، وستستمر خلال الأيام القادمة، والتي من المتوقع أن تلاقي تجاوباً.

ويرفع القائمون على الحملة شعار: “لن نرتاح ولن نسكت حتى ترى العدالة النور”.

وفي منتصف شهر سبتمبر كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أنّ سبب عزل قاتل عائلة دوابشة ووضعه في الحبس الانفرادي في سجن إيشل، هو استمرار تواصله مع ناشطين متطرفين “يعتبرونه قدوة لهم”.

جاء ذلك بعد أن وجه 14 نائباً من الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس “الشاباك” مطالبين بتخفيف ظروف سجن المستوطن القاتل، حتى إن منهم من شكك في ارتكابه الجريمة البشعة.

تشجيع القتل

فلسطينيا، قال القائم بأعمال محافظ نابلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مطالبة أعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح قاتل عائلة دوابشة تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال.

ومن وجهة نظر دغلس ونشطاء آخرين فإن هذه المطالب تشجع المستوطنين على القتل، وحرق المزيد من منازل المواطنين، وتؤكد أن سلطات الاحتلال تدير ظهرها إلى العالم، وتتنصل من كل قرارات الشرعية الدولية.

وشدد دغلس على أن حكومة الاحتلال تتجاهل أن هناك أكثر من 5700 معتقل فلسطيني في سجونها، يعانون من ظروف صعبة وقاسية، منهم من استُشهد وبقي محتجزا في الثلاجات، ومنهم محكوم عليه بالمؤبدات داخل سجون الاحتلال.

وبحسب أرقام إسرائيلية فقد ارتكب متطرفون يهود في النصف الأول من 2023، 25 عملية تم تعريفها من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنها هجمات إرهابية تتنوع بين الحرق المتعمد للممتلكات وتخريب مسجد، وإضرام النار في منزل أو تخريبه، وهو نفس عدد الأحداث المماثلة التي وقعت عام 2022 بأكمله.