حملة أمريكية ضد “غوغل” و”أمازون” تطالب بإنهاء عقودهما التجسسية مع إسرائيل

غزة – “القدس العربي”:

ييستعد نشطاء وحقوقيون في الساحة الأمريكية، لجمع حشد أكبر من العاملين في شركتي “غوغل” و “أمازون”، ومن المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، للاعتصام أمام قمة Amazon Web Services السنوية في مدينة نيويورك في الـ26 من الشهر الجاري، لمطالبة الشركتين بإنهاء عقودهما مع دولة الاحتلال.

وطالب نشطاء وحقوقيون في الساحة الأمريكية، الموظفين العاملين في شركتي “غوغل” و”أمازون”، بالانضمام إلى زملاء لهم يرفضون العمل في هاتين الشركتين، في ظل استمرارهما في تقديم الخدمات إلى جيش الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وذكر موقع “دولة فلسطين”، الذي أورد الخبر، أن هؤلاء النشطاء يرون أنه من خلال التعامل مع “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، ستسهّل شركتا “غوغل” و”أمازون” على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على الخروج من أراضيهم.

وكانت خدمات “أمازون ويب وغوغل كلاود” قد وقعتا عقدًا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير تكنولوجيا السحابة للحكومة والجيش الإسرائيلي.

وهذا العقد معروف باسم “نيمبوس”، ويوقر خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.

والجدير ذكره أن حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في ذات الوقت سياسات الاحتلال العنصرية، تتصاعد بشكل غير مسبوق.

وفي مرات سابقة جرى تنظيم فعاليات في الجامعات اشتملت على فضح سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، كما قررت اتحادات طلابية مقاطعة دولة الاحتلال.

كذلك شهدت ميادين وشوارع في مدن أمريكية رئيسة تظاهرات لمناصرة القضية الفلسطينية.