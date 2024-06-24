حملة أمريكية للضغط على أعضاء الكونغرس لإلغاء زيارة نتنياهو

غزة- “القدس العربي”:

في سياق الحملات الرافضة لسياسات حكومة الاحتلال بسبب الحرب ضد قطاع غزة، أطلق ناشطون في الولايات المتحدة، حملة إلكترونية للضغط على أعضاء “الكونغرس” لإلغاء الدعوة التي وجهت إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، أن النشطاء طالبوا أعضاء “الكونغرس” الذين يمثلون مناطق سكنهم، بإلغاء الدعوة التي أرسلت إلى نتنياهو، ومقاطعة خطابه أمام “الكونغرس” إذا ما بقيت الدعوة، وضرورة وقف الدعم المالي والعسكري “المفتوح وغير المشروط” لهذه الحكومة الإجرامية.

ويريد نتنياهو خلال الزيارة المقررة الشهر القادم، إلقاء خطاب في “الكونغرس” في ظل استمرار حربه ضد قطاع غزة.

وكان نواب عن الحزب الديمقراطي قد أعلنوا سابقا مقاطعتهم للخطاب الذي جاء بعد دعوة من رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب لنتنياهو، ضمن مساعيهم لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الاحتلال.