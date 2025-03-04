حملة أمنية واسعة بعد مقتل عسكريين اثنين في شمال غرب سوريا

نقطة تفتيش عند مدخل بلدة جبلة في محافظة اللاذقية. 28 يناير/كانون الثاني 2025. ا ف ب

دمشق: شنت إدارة الأمن الداخلي في سوريا حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة بمحافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد، لإلقاء القبض على مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع.

وقال مصدر أمني باللاذقية لوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، في تصريح نشرته اليوم الثلاثاء، إن “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت، وعبر كمين مسلح، بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية”.

وكانت مجموعات من النظام السابق نفذت، خلال الشهرين الماضيين، أربع عمليات في شمال غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر إدارة العمليات العسكرية.

وتعد اللاذقية الساحلية موطن الأقلية العلوية، وهي طائفة ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ويعتقد أن العلويين يشكلون حوالي 10% من السكان.

( د ب أ )