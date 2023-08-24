حملة إلكترونية دولية لدعم استمرار خدمات اللاجئين.. والأمم المتحدة تعقد اجتماعات مهمة لدعم القضية الفلسطينية

غزة – “القدس العربي”:

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، حملة إلكترونية دولية، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” على خلفية الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وتهدد مستقبل خدماتها المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ.

حملة التغريد

والحملة تقوم على نشر تغريدات واسعة على وسوم #الأونروا في خطر، و#نقص تمويل الأونروا يساوي نقص الخدمات، و#دعم الأونروا مسؤولية دولية.

وأكدت الدائرة أن “الأونروا” تعد الشاهد الوحيد على “النكبة” الفلسطينية، وأشارت إلى أن وجودها يمثل “اعترافا لحق اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها”.

ودعت اللجنة إلى أوسع مشاركة وطنية لإسناد “الأونروا”، من خلال المشاركة في الحملة الدولية الإلكترونية، مؤكدة أن المشاركة تمثل تأكيدا على دعم اللاجئين الفلسطينيين وزيادة خدمات “الأونروا”.

وكتب عماد المصري مشاركا في الحملة ” الأونروا ضمان لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة قرار 194″، فيما كتب الدكتور رياض العيلة على فيسبوك ” نقص تمويل الأونروا يساوى نقص الخدمات”.

أما حساب اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة فكتب “تقدم الأونروا خدمات مختلفة للشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين، وأي عجز في تمويل هذه الخدمات يعني توقفها ما يؤدي لتداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة”.

وتعاني “الأونروا” أزمة مالية خانقة، تهدد مستقبل الخدمات التي تقدمها لنحو ستة ملايين لاجئ، مقيمين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتشمل الخدمات المقدمة الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك تقديم مساعدات اجتماعية، وأخرى خاصة بالبنية التحتية وتحسين المخيمات والتمويل الصغير والاستجابة للطوارئ، وتوقف هذه الخدمات يعني تأثر مجتمع اللاجئين بشكل خطير.

وتشير “الأونروا” إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم إيفاء المانحين بالوعود التي قطعوها، والتي تشمل تبرعاتهم المالية لصالح مشاريعها وميزانيتها العامة، وتؤكد أن هناك مانحين قلصوا قيمة التبرعات، فيما تقوم دول أخرى بتأجيل الدفع.

ويقدر العجز المالي هذا العام بنحو 350 مليون دولار، فيما لم تقدم أي دولة على الإشارة لنيتها تقديم مبلغ مالي كبير يساهم في سد العجز، الذي سيطال مجمل الخدمات وفي مقدمتها الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية.

وكانت هذه المنظمة الأممية رحلت 75 مليون دولار عجزا من ميزانية العام الماضي إلى العام الحالي، وأكدت أن ما لديها من أموال تكفي حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم، في حين تستعد لافتتاح العام الدراسي مطلع الأسبوع القادم في غزة، التي يعتمد أغلبية سكانها من جمهور اللاجئين على خدمات “الأونروا”.

وتأسست “الأونروا” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام 1949، ولديها تفويض إنساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

والجدير ذكره أن “الهيئة 302″ للدفاع عن حقوق اللاجئين، قالت في وقت سابق، إن العجز المالي في ميزانية الأونروا” لسنة 2023 وصل إلى نسبة 49% من إجمالي الموازنة العامة، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية على مستوى تقديم “الأونروا” لخدمات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين لأكثر من 6 مليون لاجئ يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عمليات “الأونروا” الخمس، وإنذار لمزيد من حالة اللااستقرار في المنطقة.

وفي سياق قريب، أكد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعات مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة “اليونسكو”، لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار في تصريحات أدلى بها لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيتخذ قرارات ضد تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته خلال دورته المقررة في الـ11 من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن منظمة “اليونسكو” ستصوت على إدراج عدة مواقع تراثية فلسطينية على لائحتها للتراث العالمي خلال اجتماعها في السعودية.

مراجعة دولة الاحتلال

هذا وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدأت يوم الأربعاء بعقد مراجعتها الدورية الأولى لإسرائيل، حيث قدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK)، تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وركز التقرير المقدم والمؤلف من 18 صفحة على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في “مسيرات العودة الكبرى” في قطاع غزة.

وقد أوضحت هذه المؤسسات الحقوقية أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل خلال الفترة من مارس/آذار 2018 حتى مارس/آذار 2020، من دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال، وأن الجيش الإسرائيلي رغم ذلك استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.

وأشارت إلى أنه خلال التظاهرات، قتلت القوات الإسرائيلية 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.

وقدم التقرير رصدا وتوثيقا شاملًا لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما.

استنادًا إلى الإحصاءات والحالات الموثقة، يشير التقرير الذي نشره مركز الميزان، إلى تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم، حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة.

كما ركز التقرير على الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة، نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض إسرائيل منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية بين عدد من الجرحى وتسبب بوفاة البعض منهم أو نتج عن إصابتهم بإعاقة جسدية دائمة

هذا وقد دعت المنظمات الحقوقية اللجنة الدولية إلى التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنطبق على سلوك إسرائيل وقواتها داخل الخطّ الأخضر، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، وكذلك دعوة إسرائيل لمحاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين ومراجعة قواعدها في التعامل مع المدنيين والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحث إسرائيل على إلغاء سياسة “التصاريح” الحاليّة والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة أو وفيات نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض، وطالب من اللجنة أن تطلب من إسرائيل إلغاء تعديل قانون المسؤولية المدنية لعام 2012، حيث لا يمكن لإسرائيل التنصّل من مسؤوليتها عن الأضرار التي تسببت فيها للفلسطينيين في قطاع غزة.