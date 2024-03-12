حملة الاحتلال ضد الأونروا: تلفيق يستلهم المنهج الفاشي

تتكشف تباعاً حقائق متطابقة حول الأساليب التي اعتمدتها أجهزة دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحملة المنهجية المنظمة لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والابتداء من اتهامها بالارتباط مع حركة «حماس» وأن بعض موظفيها شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» وبالتالي حث الدول المناصرة للاحتلال على وقف أو تجميد مساهماتها المالية في تمويل المنظمة.

الأحدث في هذا السياق ما كشفت عنه وكالة رويترز مؤخراً من وقائع وردت في تقرير للأونروا، تضمن روايات لموظفين فلسطينيين في المنظمة اعتقلتهم قوات الاحتلال وتعرضوا لأشكال شتى من المضايقات، وإجبارهم على إقرارات زائفة تفيد الارتباط مع «حماس». وأعلنت مديرة الاتصالات في الأونروا أن التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة سوف يسلّم إلى وكالات متخصصة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، داخل منظمة الأمم المتحدة أو خارجها، وأكدت أن معطيات التقرير بُنيت على شهادات مباشرة عرضها عدد من هؤلاء الموظفين، خضع بعضهم لأذى جسدي خلال تحقيقات إسرائيلية انطوت أيضاً على ضغوطات نفسية، وقامت المنظمة بتوثيقها على نحو قانوني.

وإلى جانب استلهام الأساليب الفاشية في التحقيق وتلفيق الشهادات، اقتدت الأجهزة الإسرائيلية بما كانت القوات الأمريكية قد اعتمدته من وسائل تعذيب خلال اجتياح العراق ربيع 2003 وكذلك في سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانامو، كما أعادت إنتاج أساليب مماثلة استخدمتها القوى الأوروبية الكبرى الغازية خلال أطوار مختلفة من أحقاب الاستعمار. ولهذا لم يكن غريباً أن تسارع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا ورومانيا إلى تعليق تمويل المنظمة.

ومؤخراً أيضاً كانت فاضحة على نحو خاص مزاعم سلطات الاحتلال بأن الأونروا وظفت 450 من «العناصر العسكرية» العاملة لصالح «حماس» والفصائل الأخرى، فلم يتأخر رد قيادة الوكالة التي أوضحت أن دولة الاحتلال تشن «حملة متعمدة ومنسقة» تهدف إلى إنهاء عمل الأونروا، واقتبست تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذا الصدد واستهداف الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من مباني الوكالة ومنشآتها. وفي الآن ذاته شددت المنظمة الأممية على ترحيبها بأي معلومات ملموسة حول الاتهامات المزعومة، واستعدادها التام للتحقيق فيها مباشرة أو عن طريق مكاتب أخرى في الأمم المتحدة.

يجري هذا كله وسواه رغم الحقيقة الساطعة التي شددت عليها الأونروا منذ ابتداء الحملة الإسرائيلية ضدها، من حيث إن الوكالة اعتادت تزويد وزارة الخارجية الإسرائيلية بلائحة دورية مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها، والسؤال يدور بالتالي حول السبب الذي جعل أجهزة الاحتلال تنتظر أكثر من 100 يوم قبل أن تعلن اتهاماتها بصدد موظفي الأونروا وارتباطهم المزعوم مع «حماس».

وأما الأصل في جوهر الحملة الإسرائيلية فهو السعي الحثيث لتقويض المنظمة تماماً، من زاوية أولى قديمة العهد ترتبط بالرفض الصهيوني القاطع لمبدأ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو ركيزة كبرى في أساس إنشاء الأونروا. وأما الزاوية الثانية فهي التي استجدت ضمن مخططات ما يُسمى بـ«اليوم التالي» بخصوص قطاع غزة واستكمال التهجير والتجويع وجرائم الحرب الأخرى كافة.