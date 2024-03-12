حملة الاحتلال ضد الأونروا: تلفيق يستلهم المنهج الفاشي

تتكشف تباعاً حقائق متطابقة حول الأساليب التي اعتمدتها أجهزة دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحملة المنهجية المنظمة لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والابتداء من اتهامها بالارتباط مع حركة «حماس» وأن بعض موظفيها شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» وبالتالي حث الدول المناصرة للاحتلال على وقف أو تجميد مساهماتها المالية في تمويل المنظمة.
الأحدث في هذا السياق ما كشفت عنه وكالة رويترز مؤخراً من وقائع وردت في تقرير للأونروا، تضمن روايات لموظفين فلسطينيين في المنظمة اعتقلتهم قوات الاحتلال وتعرضوا لأشكال شتى من المضايقات، وإجبارهم على إقرارات زائفة تفيد الارتباط مع «حماس». وأعلنت مديرة الاتصالات في الأونروا أن التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة سوف يسلّم إلى وكالات متخصصة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، داخل منظمة الأمم المتحدة أو خارجها، وأكدت أن معطيات التقرير بُنيت على شهادات مباشرة عرضها عدد من هؤلاء الموظفين، خضع بعضهم لأذى جسدي خلال تحقيقات إسرائيلية انطوت أيضاً على ضغوطات نفسية، وقامت المنظمة بتوثيقها على نحو قانوني.
وإلى جانب استلهام الأساليب الفاشية في التحقيق وتلفيق الشهادات، اقتدت الأجهزة الإسرائيلية بما كانت القوات الأمريكية قد اعتمدته من وسائل تعذيب خلال اجتياح العراق ربيع 2003 وكذلك في سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانامو، كما أعادت إنتاج أساليب مماثلة استخدمتها القوى الأوروبية الكبرى الغازية خلال أطوار مختلفة من أحقاب الاستعمار. ولهذا لم يكن غريباً أن تسارع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا ورومانيا إلى تعليق تمويل المنظمة.
ومؤخراً أيضاً كانت فاضحة على نحو خاص مزاعم سلطات الاحتلال بأن الأونروا وظفت 450 من «العناصر العسكرية» العاملة لصالح «حماس» والفصائل الأخرى، فلم يتأخر رد قيادة الوكالة التي أوضحت أن دولة الاحتلال تشن «حملة متعمدة ومنسقة» تهدف إلى إنهاء عمل الأونروا، واقتبست تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذا الصدد واستهداف الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من مباني الوكالة ومنشآتها. وفي الآن ذاته شددت المنظمة الأممية على ترحيبها بأي معلومات ملموسة حول الاتهامات المزعومة، واستعدادها التام للتحقيق فيها مباشرة أو عن طريق مكاتب أخرى في الأمم المتحدة.
يجري هذا كله وسواه رغم الحقيقة الساطعة التي شددت عليها الأونروا منذ ابتداء الحملة الإسرائيلية ضدها، من حيث إن الوكالة اعتادت تزويد وزارة الخارجية الإسرائيلية بلائحة دورية مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها، والسؤال يدور بالتالي حول السبب الذي جعل أجهزة الاحتلال تنتظر أكثر من 100 يوم قبل أن تعلن اتهاماتها بصدد موظفي الأونروا وارتباطهم المزعوم مع «حماس».
وأما الأصل في جوهر الحملة الإسرائيلية فهو السعي الحثيث لتقويض المنظمة تماماً، من زاوية أولى قديمة العهد ترتبط بالرفض الصهيوني القاطع لمبدأ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو ركيزة كبرى في أساس إنشاء الأونروا. وأما الزاوية الثانية فهي التي استجدت ضمن مخططات ما يُسمى بـ«اليوم التالي» بخصوص قطاع غزة واستكمال التهجير والتجويع وجرائم الحرب الأخرى كافة.
” ولهذا لم يكن غريباً أن تسارع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا ورومانيا إلى تعليق تمويل المنظمة. ” إهـ
بدأت بعض هذه الدول بالتراجع !
ولا حول ولا قوة الا بالله
فك الحصار عن غزة ومساعدة الفلسطينيين يمر عبر إسقاط الانظمة العربية العميلة في المنطقة والقضاء على السلطة الفلسطينية التي أنشأت خصيصًا لحراسة المستوطنات والمستوطنين الصهانية وتسهيل اجراءات الحصار والوشاية وطرد الفلسطينين من الضفة لضمها للمستوطنات الصهيونبة. الشعوب العربية تمر بمرحلة صعبة والمؤامرات على المنطقة دخلت مرحلة الحسم والكل يدفع الى تصفية القضية الفلسطينية والتهجير. حتى الموانئ سيتم بناءها بين عشيةً وضحاها لينام الصهانية والأنظمة العميلة بدون
وجع رأس من يدافعون عن شرفهم وعرضهم فداء للوطن المقدسات.
احسنت بهذه الروح الثورية
فلا بد من إسقاط الأنظمة العربية
والتخلص من أذنابها
ليس ما ذكرتموه إلا غيض من فيض…السبب { الجوهريّ } لنسف الأونروا صهيونيًا؛ أنّ إسرائيل قد وجدت فيها وسيلة فاعلة وفعالة لتثبيت الإنسان الفلسطينيّ في أرضه؛ وهو يحمل الأمل بالعودة ولو طال الاحتلال…ومن أجل خلق حالة يأس استراتيجيّ لدى الإنسان الفلسطينيّ؛ وجد مجلس الحرب الصهيونيّ أنّ العدوان على غزّة الفرصة الثمينة لالغاء هذه الوسيلة الماديّة؛ لقتل الحلم الفلسطينيّ بالبقاء والعودة…ولما كان ذلك سيخلق فرقًا ديمغرافيًّا كبيرًا لصالح الكيان الفلسطينيّ { القادم } على حساب الكيان الصهيونيّ القائم…أدرك هذا المجلس مع مستشاريه في الظاهر والباطن ؛ أنّ الصراع في المستقبل سيكون صراعًا ديمغرافيًا سياسيًا؛ بما { يرسم } الصراع المسلّح؛ قبل أن يكون سياسيًا تقليديًا فقط.
ونرى أنّ مشروع الميناء البحريّ الأمريكيّ العائم في غزّة؛ له علاقة بالضغط على الأونروا ؛ ليكون هذا الميناء البديل الجديد لها…من هنا خطورة هذا الميناء { الإنسانيّ } وهو بمثابة دسّ للسمّ في العسل.وفوق ذلك يراد به إيجاد ثغرة
من الساحل الغزيّ إلى العمق البريّ لكشف المزيد من الأنفاق التي عجزوا عن كشفها حتى الآن…من خلال { زرع }أجهزة } تنصت حساسة للأعماق لتتبع موجات الصوت الداخليّة في الأرض…للاستدلال على مكامن المقاومة.
*اللهم انصر اخواننا في غزة وعموم فلسطين
ع الصهاينة المجرمين وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
الاخ جمال البدري تحليلك مقنع جدا..وعميق..
اتابع كتاباتك التي تستحق القراءة لتمييزها.
هذه الصفحة هي الأساس للعدوان الصهيوني علي فلسطين فهي تعبر عن احتلال فلسطين وطرد شعبها من أراضيه التي تركها علي اساس العوده بعد ايام وذلك لأنه اعتمد علي جيش غلوب باشا وكذلك جيوش العار التي ادت دور الخيانه الذي أوكلت اليها من قبل قادتها اما بالانسحاب من أراضي الفلسطينيين دون قتال او ان الاسلحة كانت فاسده او او ان عتاد هذه الاسلحه غير مناسبه اها واتذكر والدي رحمه الله عندما اخبرني ان جدي رحمه قد اسكن مجموعة من جيش الإنقاذ الذي خدع بأبطال العار الذين لم يمنحوا هؤلاء البواسل الإمكانيات لتحرير الأراضي التي احتلت او التي أتوا ليدافعوا عنها وهذه القصة تذكرني بواقع المأساة التي دفعوا اليها انه ما كوا أوامر او ان السلاح غير مناسب للعتاد وعدم إصدار الأوامر للجنود بالقتال وبالنهايه ذهبوا الي رحمته دون نتائج جاؤوا اليها فالي الله ذهبوا دفاعا عن ارض وشعبا اصبح لاحئ في دول الطوق فهم وعانوا ما عانوه من ظلم وإضطهاد مازال ماثل أمامنا فقضيتي اني كوني لاجئ من شمال فلسطين هي معاناة كل لاجئ بعيد عن تراب وطنه المخظب بدماء الاحرار الذين لن ولن ينسوا حقهم بالعودة الي اجمل المدن والدول فهل يا نرى تربها قبل الممات الي ذلك الحين لن ننساها برغم اننا لم نراها فإليها التحية مع كل نسمة هواء تزورها في كل يوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملة الاحتلال ضد الأونروا: تلفيق يستلهم المنهج الفاشي. فرصة الاحتلال القضاء على الأونروا وتشويه وقطع كل ما يصل إلى الشعب الفلسطيني من مساعدات وهذا أسلوب ضغط على هذا الشعب في محنة لم يتعرض لها شعب من قبل ونلاحظ استجابة بعض الدول الاوربية فورا ووقف التمويل رغم انهم يعلمون ان التهم تلفيق وعلينا ان نلقي نظرة لما تريد أمريكا بناء ميناء لرسال المساعدات الغذائية لغزة يوجد طرق كثيرة لرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وما اكثرها ولكن التخطيط جهنمي وبناء هذا الميناء خطر على غزة بل على المنطقة وهذا واضح للجميع ولا احد يعترض او الاصح لا يوجد قوة وإرادة الاعتراض وكل هذا للقضاء على المقاومة الفلسطينية وهذا اكبر خدعة انتم اخترعتموها ليس هدفكم فقط القضاء على المقاومة الفلسطينية انتم تريدون القضاء على شعب ب الكامل تم اغتصاب ارضه من 76 عام بل سأذهب ابعد من ذألك انتم تريدون تركيع المنطقة أكثر من ما هي عليه من تركيع واستسلام ب الكامل وتخريب المنطقة وتهديدها من جميع الأهداف البعيدة والقريبة مثل هذا الميناء الذي سينقذ غزة من الجوع. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. {وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.