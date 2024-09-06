حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تتواصل جنوب غزة.. 161 ألف طفل تلقوا الجرعة في اليوم الأول

غزة – “القدس العربي”:

واصلت الطواقم الطبية حملة التطعيم في جنوب قطاع غزة ضد “شلل الأطفال”، وأعلنت رغم قيود جيش الاحتلال تطعيم 161 ألف طفل في اليوم الأول لانطلاق الحملة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أصدرته، أن الحملة تواصلت لليوم الثاني على التوالي (الجمعة)، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من تطعيم 161,188 طفلا في اليوم الأول من المرحلة الثانية، من حملة التطعيم الطارئة ضد “شلل الأطفال” وذلك في محافظات جنوب القطاع.

وجددت “الأونروا” طلبها من الأهالي للمسارعة في تحصين الأطفال من المرض، والتوجه إلى أقرب مركز يقدم اللقاح، وقد وضعت على موقعها على صفحة “فيسبوك” خريطة مراكز التطعيم، والتي خلت من المناطق الواقعة شرق خان يونس.

هذا وقد توافدت حشود كبيرة من المواطنين يرافقون أطفالهم إلى مراكز التطعيم التي حددتها الجهات المشرفة على الحملة، وهي وزارة الصحة ومنطقة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة “اليونيسف”، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

وتكبدت العديد من العوائل التي تقطن في المناطق المصنفة “حمراء” وتقع شرق شارع صلاح الدين مشقة كبيرة في الوصول إلى مراكز التطعيم، لوجودها في مناطق تقع وسط وغرب المدينة، بعد أن رفض جيش الاحتلال وجود نقاط طبية شرق خان يونس لإنجاز عمليات التطعيم.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول من انطلاق الحملة.

وقد رفض جيش الاحتلال الموافقة على “هدنة إنسانية” فترة التطعيم، والمقرر أن تنتقل بعد أيام إلى مناطق شمال قطاع غزة.

وزعمت سلطات الاحتلال أنها ستوقف الهجمات التي تشنها ضد قطاع غزة، في منطقة المراكز الطبية فقط، ما يعني أن الطرق المؤدية إلى تلك المراكز ستكون معرضة لخطر القصف خلال ذهاب وإياب الأهالي.

وقد سجل قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عدة غارات دامية في مناطق محيطة بمراكز التطعيم، مما يكذب رواية الاحتلال.

جدير ذكره أن الحملة نشرت في مدينة خان يونس 517 فريقًا، بما في ذلك 384 فريقًا متنقلًا، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى يوم الثامن من الشهر الجاري، وتستهدف ما يقدر بنحو 340 ألف طفل دون سن العاشرة.

وحسب الترتيبات ستنفذ المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” في شمال غزة خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، وتستهدف حوالي 150 ألف طفل.

يشار إلى أن انطلاق الحملة التي تهدف لتطعيم أكثر من 600 ألف طفل، جاءت بعد اكتشاف أول إصابة في قطاع غزة بفيروس “شلل الأطفال” لطفل نازح في مدينة دير البلح، وهي أول إصابة تسجل منذ 25 عاما.