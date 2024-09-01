حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تنطلق تحت القصف والموت.. والأهالي: نطعّمهم اليوم وغداً تقتلهم إسرائيل

غزة – “القدس العربي”:

على وقع استمرار القصف والتدمير والقتل، شرعت وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات دولية بحملة التطعيم ضد مرض “شلل الأطفال”، في قطاع غزة، واضطرت لاستثناء عدة مناطق من الحملة، بسبب التصعيد العسكري من قبل جيش الاحتلال، ما يثبت عدم صدق رواية حكومة الاحتلال بتوفير “هدن إنسانية” خلال الحملة التي تهدف إلى إزالة التهديد الصحي لأطفال القطاع.

انطلاق الحملة

وبدأت حملات التطعيم التي تقوم عليها وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف”، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في العديد من المراكز الصحية التي تتبع “الأونروا” في وسط قطاع غزة، والعديد من المراكز الطبية، ومن بينها مستشفى العودة في مخيم النصيرات، ضمن المرحلة الأولى، والتي ستنطلق بعد أيام لتصل مناطق جنوب القطاع، وتحديدا في مدينة خان يونس، ومن بعدها إلى مناطق شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة وجهات دولية، أجريا سابقا تحليلا أثبت وجود مسببات المرض بسبب التلوث الكبير، ولاحقا أعلن عن اكتشاف إصابة أحد أطفال النازحين بالمرض.

وذكرت الجهات المشرفة على حملة التطعيم الطارئة، أنها مخصصة لما يقرب من 640,000 طفل دون سن العاشرة، وقد أجريت العديد من الاستعدادات في المراكز المخصصة لذلك، في ظروف استثنائية غاية في التعقيد والصعوبة.

ومن المقرر أن تستمر حملة التطعيم في مناطق وسط القطاع حتى يوم الرابع من الشهر الجاري، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا.

وحسب ما أعلنت “الأونروا” في بيان أصدرته، فإنه سيشارك في الحملة أكثر من 1,000 من موظفيها، حيث سيقدمون اللقاح مباشرة إلى مئات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة، في مراكز “الأونروا” الصحية وعياداتها المتنقلة والملاجئ، وقالت إنهم “سينتقلون من خيمة إلى خيمة حسب الحاجة”.

تطعيم بلا هدنة

ورغم حديث دولة الاحتلال عن الموافقة على “هدن إنسانية”، من أجل تمكين الجهات المشرفة على الحملة من انجاز المهمة، إلا أن “الأونروا” أعلنت في بيان أصدرته أن هناك مناطق محددة في وسط القطاع، ستكون مستثناة من التطعيم، لعدم قدرة طواقهما على العمل هناك.

وقالت “سيكون التطعيم في منطقة دير البلح، باستثناء الحكر، والبركة، والبروك”، وأضافت “أما في النصيرات، فستكون هناك استثناءات في منطقتي المفتي والمخيم الجديد”، لافتة إلى أنه لا يوجد تنسيق للتطعيم في البريج والمغازي.

وسيتحمل أهالي الأطفال في تلك المناطق مشقة الانتقال من أماكن سكنها إلى مناطق أخرى بعيدة في ظل الحرب، من أجل حصول أطفالها على الطعومات اللازمة، ما يثبت عدم صدق رواية الاحتلال بشأن “الهدن الإنسانية”.

قصف خلال التطعيم

وقالت السيدة عائشة عطية، التي ذهبت بثلاثة من أحفادها إلى مركز تطعيم يتواجد في عيادة مخيم النصيرات المركزية، إنها سارت بهم من منطقة سكنها شمال المخيم، وهي تسمع أصوات انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف إسرائيلي لمناطق قريبة من سكن أسرتها.

وأكدت لـ”القدس العربي” أن منطقة سكنها والمناطق المجاورة لها، تقصف على مدار الساعة، وقالت “لولا الخوف على الأطفال من المرض، كان ما طلعت من البيت”، وتشير إلى أن هناك عائلات من جيرانها، لم تخرج في اليوم الأول من الحملة، لمراكز التطعيم.

وقالت إلهام الشيخ، وهي لاجئة قدمت إلى عيادة “الأونروا” في مخيم النصيرات لتطعيم اثنين من أطفالها “المهم أولا وقف الحرب”، وأضافت خلال حديثها لـ”القدس العربي”: “شو فايدة نطعمهم اليوم من المرض وبكرة تقتلهم إسرائيل”، وكانت تشير إلى عمليات القتل الكبيرة التي طالت أطفال غزة خلال الحرب المستمرة منذ 11 شهرا.

ومن ضمن المناطق التي قالت “الأونروا” إنه لا يوجد تنسيق لتواجد طواقمها هناك لأداء المهمة، أماكن تقطنها أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق والنازحين الذين وصلوا إليها بسبب الحرب، ومنها مناطق شمال مخيم النصيرات ومخيما البريج والمغازي.

ويحتاج سكان هذه المناطق لقطع مسافة تصل لأكثر من ثلاثة كيلو مترات للوصول لأقرب مركز طبي، وهم يحملون أطفالهم الصغار، في هذه الأجوار الحارة، بسبب صعوبة المواصلات.

هذا وجرى تطعيم أطفال صغار جرحى وهم على أسرة العلاج في المشافي، كانوا قد أصيبوا في هجمات لجيش الاحتلال خلال الفترة السابقة، ويعانون من أوضاع صحية صعبة.

وقال أبو إيهاب من وسط قطاع غزة، لـ”القدس العربي” إن طفله (9 سنوات) أصيب بعدة شظايا جراء قصف استهدف مكانا قريبا من منزله، وإنه اضطر لحمله إلى عيادة تتبع “الأونروا” لتطعيمه هناك، وقد أبدى الرجل خشيته من تفشي مرض “شلل الأطفال” بسبب الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها السكان.

وأشار كذلك إلى أن مسببات المرض في قطاع غزة لا تزال قائمة، حيث تطرق لاستمرار تراكم القمامة في الشوارع، وكذلك عدم إصلاح خطوط الصرف الصحي المتعطلة، وما تخلفه من برك من المياه غير النظيفة.

ويوضح هذا الرجل أن هذه الأشياء، لطالما أصابت كبار السن بأمراض عدة، وأضاف “فما بالك بالأطفال الصغار”.