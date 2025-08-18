حملة تحريض بقيادة المتطرفة لورا لومر كانت وراء قرار وزارة الخارجية الأمريكية بوقف تأشيرات أطفال غزة الجرحى

واشنطن- “القدس العربي”: شنّت اليمينية المتطرفة لورا لومر حملة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت الأطفال الفلسطينيين الجرحى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة.

ووصفت لومر الأطفال بمزاعم عنصرية وادعت أنهم يمثلون تهديدًا، ما أثار ضجة واسعة وفرض ضغوطًا مباشرة على الجهات الأمريكية المعنية.

وجاءت هذه الضغوط لتقود وزارة الخارجية الأمريكية إلى تعليق إصدار التأشيرات للأطفال الفلسطينيين الجرحى. وأوضحت الخارجية أن جميع تأشيرات الزيارة من غزة تم تعليقها مؤقتًا، بينما تقوم بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والآليات المستخدمة في منح عدد محدود من التأشيرات الطبية-الإنسانية، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

وكان وصول هؤلاء الأطفال قد تم بتنسيق من المنظمة غير الربحية HEAL Palestine، التي ساعدت ما لا يقل عن 63 طفلًا على تلقي عمليات جراحية منقذة للحياة، وتوفير أطراف صناعية، وعلاج تأهيلي في الولايات المتحدة. وأكدت المنظمة أن الأطفال موجودون بتأشيرات مؤقتة لتلقي علاج طبي عاجل غير متاح في غزة، وأنهم يعودون فور استكمال العلاج إلى المنطقة.

ونشرت لومر، التي تصف نفسها بأنها “فخورة بعدائها للإسلام” و”مؤيدة للقومية البيضاء”، مقاطع فيديو للأطفال على كراسٍ متحركة وعكازات لدى وصولهم إلى المطار، وادّعت زورًا أن صيحات فرحهم “هتافات جهادية”، ووصفتهم بـ”غزاة إسلاميين من بؤرة إرهاب”. كما وجّهت لومر أسئلة استفزازية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، مطالبة بمعرفة كيفية حصول الأطفال على التأشيرات.

من جانبها، أكدت منصة Drop Site، التي تتابع عمل منظمة HEAL، أن علاج الأطفال ممول بالكامل من تبرعات خاصة، وأن الضرر الوحيد الناجم عن حملة لومر هو فرض وزارة الخارجية لإجراءات بيروقراطية جديدة لمراجعة التأشيرات، بسبب دعوات عنصرية تمنع الأطفال من تلقي علاج منقذ للحياة.

وقال الصحافي رايان غريم، الشريك المؤسس لـDrop Site: “ترامب قلّص مخصصات ميديكيد ووزارة شؤون المحاربين القدامى ودعم التأمين الصحي، وزاد ميزانية الجيش إلى أكثر من تريليون دولار، والآن يريدون إقناع الأمريكيين أن السبب في نقص الرعاية الصحية هو علاج طفل فلسطيني بفضل تبرعات محبين لمأساتهم”. وأضاف: “المشكلة الحقيقية هي المليارات التي تُنفق لتدمير الأطفال، لا الأطفال أنفسهم.”

وكشفت الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة أن غزة أصبحت “موطنًا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث”، حيث يفقد 10 أطفال يوميًا ساقًا أو أكثر، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 استشهد ما لا يقل عن 17 ألف طفل وأصيب 33 ألفًا آخرون، أغلبهم نتيجة قصف القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية.

رغم عدم توليها منصب رسمي، تُعدّ لورا لومر من الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب، وقد أسهمت في توجيه قرارات تعيين وإقصاء مسؤولين، بما في ذلك في مجلس الأمن القومي، فيما واصلت نشر خطابها العنصري واليميني المتطرف، معتبرة أن الولايات المتحدة “دولة يهودية-مسيحية مهددة بالهجرة”.