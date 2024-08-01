حملة ترامب تجمع 138.7 مليون دولار في يوليو

واشنطن: قالت حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب اليوم الخميس إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليوL تموز، مما يجعل إجمالي النقد لديها 327 مليون دولار في نهاية الشهر الذي نجا فيه الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال.

وكان جمع التبرعات في يوليو/ تموز أعلى 24 بالمئة من 111.8 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في يونيو حزيران.

كان من المتوقع أن تحفز محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو تموز خلال تجمع بولاية بنسلفانيا المساهمات في الحملة.

وقالت حملة ترامب الشهر الماضي إنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزة 264 مليون دولار جمعتها حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال نفس الفترة.

أوقف بايدن مساعيه لإعادة انتخابه في 21 يوليو/ تموز وأيد ترشح نائبته كامالا هاريس لانتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ضد ترامب. وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط تساؤلات حول عمره وصحته بعد أداء متلعثم في المناظرة ضد ترامب في أواخر يونيو/ حزيران.

وقالت حملة هاريس الانتخابية يوم الأحد إنها جمعت 200 مليون دولار وسجلت 170 ألف متطوع جديد في الأسبوع الأول بعد أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

(رويترز)