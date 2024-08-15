حملة ترامب تصل إلى نورث كارولاينا وسط ضغط من الحلفاء لتغيير نهجها

آشفيل (نورث كارولاينا): أجرت الحملة الانتخابية دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية فعالية في ولاية نورث كارولاينا التي لا يسيطر عليها أي من الحزبين اليوم الأربعاء، وسط صعوبات يواجهها لفتح صفحة جديدة في مهمة صعبة لتولي الرئاسة التي تشير استطلاعات الرأي إلى انحسار تقدمه فيها.

وأغضب ترامب، الذي جاء حديثه خلال فعالية في آشفيل، بعض الحلفاء والمانحين والمستشارين بمهاجمته منافسته من الحزب الديمقراطي كاملا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، في أمور شديدة الخصوصية بدلا من التركيز على ما يقولون إنها سياسات فاشلة روّجتها خلال توليها المنصب.

وفاجأت الأرقام الكبيرة في حملة هاريس لجمع الأموال بعض حلفاء ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي الشهر الماضي ممهدا الطريق أمام ترشح هاريس. وعبّر آخرون سرا عن غضبهم إزاء عدم قدرة حملة ترامب على الاستقرار على خط هجومي ثابت يقولون إنه سيجذب طائفة كبيرة من الناخبين.

وتسببت انتقادات الرئيس السابق ذات الصلة بهوية هاريس العرقية في إثارة مخاوف. وكثيرا ما يلمح ترامب إلى أن هاريس، التي وُلدت أمها في الهند ووُلد أبوها في جاميكا، لم تتقبل هويتها كونها صاحبة بشرة سوداء إلا مؤخرا.

وقال بيل بين، أحدث المانحين الجمهوريين الكبار، إنه تحدث مع جيه.دي فانس، الذي اختاره ترامب للترشح معه نائبا له، ومع مايكل ويتلي رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية عن الحاجة إلى مهاجمة هاريس بسبب سجلها في وضع السياسات، لا بسبب هويتها.

ولم توجه كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملة ترامب هذه الانتقادات مباشرة، لكنها قالت إن ترامب سيفوز على هاريس بسبب سجلها خلال توليها منصبها الحالي.

وأضافت “كاملا ضعيفة وغير صادقة وليبرالية إلى حد خطير، ولذلك سيرفضها الشعب الأمريكي في الخامس من نوفمبر”.

ويظهر متوسط الأرقام في استطلاعات الرأي الوطنية أن هاريس تتمتع بتقدم طفيف على ترامب، بينما تظهر استطلاعات الرأي في الولايات التي لا يهيمن عليها أي من الحزبين احتدام السباق على الدوام. ومن المرجح أن يحسم التصويت في تلك الولايات نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)