ترامب: مايكروسوفت أبلغتنا أن أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية

واشنطن: ذكر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أن شركة مايكروسوفت أبلغته أن أحد المواقع الالكترونية لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، لكن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول سوى إلى “معلومات متاحة للجمهور” خلال عملية الاختراق.

وقال ترامب، في منشور على شبكة تروث سوشيال الخاصة به أمس السبت، “ومع ذلك، لا ينبغي لهم أن يفعلوا أي شيء من هذا القبيل”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب أن “إيران وغيرها من الدول لن يتوقفوا، لأن حكومتنا ضعيفة وغير فعالة، لكن ذلك لن يدوم طويلا”.

وكانت حملة ترامب، قالت السبت، إنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها، مشيرة إلى العداوة السابقة بين ترامب وإيران، لكن دون تقديم أدلة.

وجاء إعلان الحملة بعد أن قال موقع بوليتيكو الإخباري إنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب، منها تقرير عن “نقاط الضعف المحتملة” لجيه دي فانس، المرشح نائباً للرئيس على بطاقة ترامب الانتخابية.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان: “هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية”.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هوية المتسللين المزعومين أو دوافعهم.

وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت، الجمعة، قالوا فيه إن متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب “مسؤول رفيع المستوى” في الحملة الرئاسية الأمريكية، في يونيو حزيران. ولم يقدم التقرير مزيداً من التفاصيل عن هوية المسؤول.

وأحجم متحدث باسم مايكروسوفت عن تسمية المسؤولين الذين جرى استهدافهم أو تقديم تفاصيل إضافية بعد نشر التقرير.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية وممثلها لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رداً على نتائج مايكروسوفت، إن قدراتها السيبرانية “دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها”، وإنها لا تعتزم شن هجمات سيبرانية.

كانت العلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق ترامب وإيران قد شهدت توتراً خلال فترة رئاسته التي شهدت اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في عام 2022، إضافة إلى انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقال تشيونج: “الإيرانيون يعلمون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي، كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض”.

وكانت العلاقات بين ترامب وإيران متوترة في أثناء توليه منصبه.

وفي عهد ترامب، قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في 2020، وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني.

ونجا ترامب من محاولة اغتيال في يوليو تموز. ورغم عدم وجود أي أدلة على أن المشتبه به كان على صلة بإيران، ذكرت شبكة سي.إن.إن، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية عن وجود مؤامرة إيرانية ضد ترامب. وتنفي إيران مثل هذه الاتهامات.

(وكالات)