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حملة ترامب تقول إنها جمعت أكثر من 160 مليون دولار في سبتمبر

3 - أكتوبر - 2024

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واشنطن:  قالت حملة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها جمعت بالتعاون مع الحزب أكثر من 160 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول.

وذكرت أن الأموال المتوفرة معها بنهاية الشهر الماضي بلغت 283 مليون دولار.

وتعني الأرقام ارتفاعا بواقع 23 بالمئة مقابل 130 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في أغسطس/ آب.

وينافس ترامب الديمقراطية كاملا هاريس في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه متقارب. ويغرق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.

وجمعت حملة هاريس الرئاسية والحزب الديمقراطي 361 مليون دولار في أغسطس/ آب مما يعني تقدمها بفارق واضح من حيث جمع الأموال على ترامب.

ولم تصدر حملة هاريس بعد الأرقام الرسمية للديمقراطيين لشهر سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)

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