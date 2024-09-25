حملة ترامب تقول إن المخابرات قدمت له إفادة عن تهديدات إيرانية لاغتياله

واشنطن: قالت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن مسؤولين في المخابرات قدموا له إفادة، أمس الثلاثاء، عن تهديدات إيرانية لاغتياله.

وذكرت الحملة، في بيان: “أطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب، في وقت سابق اليوم، على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة”.

وقالت الحملة إن مسؤولي المخابرات أوضحوا أن التهديدات الإيرانية “تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية”، وأن مسؤولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.

ونفت إيران في السابق مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الأمريكية.

ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

وأقرّ متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية بتقديم إفادة، أمس الثلاثاء، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع رجل باكستاني، قيل إن له علاقات بإيران، ببراءته من تهم تتعلق بمؤامرة مزعومة لاغتيال سياسي أمريكي، رداً على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية عام 2020.

(رويترز)