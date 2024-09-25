حملة ترامب تقول إن المخابرات قدمت له إفادة عن تهديدات إيرانية لاغتياله

واشنطن: قالت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن مسؤولين في المخابرات قدموا له إفادة، أمس الثلاثاء، عن تهديدات إيرانية لاغتياله.
وذكرت الحملة، في بيان: “أطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب، في وقت سابق اليوم، على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة”.
وقالت الحملة إن مسؤولي المخابرات أوضحوا أن التهديدات الإيرانية “تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية”، وأن مسؤولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.
ونفت إيران في السابق مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الأمريكية.
ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.
وأقرّ متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية بتقديم إفادة، أمس الثلاثاء، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع رجل باكستاني، قيل إن له علاقات بإيران، ببراءته من تهم تتعلق بمؤامرة مزعومة لاغتيال سياسي أمريكي، رداً على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية عام 2020.
(رويترز)
هذه الافادة ستكون خميرة عدوان ترمب على
إيران بعد فوزه بالمنصب.ترمب بتشجيع من
اللوبي الصهيوني يريد سحق إيران ابتداء من
نفوذهم بالعراق وحتى طهران..وهذه المرة
سيفعلها بالقوة العسكرية بدون تردد.
واضح العلاقة بين تدمير لبنان، من قبل الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية، فهناك، سناريو أول، في الضغط على إيران حتى لا تساعد حزب الله في لبنان وسناريو ثاني، يتمثل في تهيئة الجو لأمريكا من أجل الحاق ضربات بايران لتدميرها!!!،ولكن، أرى أن هناك أمر ثالث لعله الأكثر أهمية، هناك تبادل للادوار بين الكيان وأمريكا لإشغال العالم الإسلامي والعربي حتى يكتمل تدمير غزة_العزة ولبنان وهم في غفلة سكر حظاري!
بسم الله الرحمن الرحيم. عمليات السلب الوطني: ترامب تعرض مرتين لمحاولات اغتيال ونجى في المرة الأولى أطلق على أذنه النار من بندقية قناص وسأل الدم من أذنه ولم تثقب ثقب حلق بعدها تعافت أذنه بشكل تام وظهرت دون أي خدش في المرة الثانية ( الضحية المسكين) تعرض لمحاولة اغتيال في ملعب الكولف ونجى أيضا لم يصب بأذى الذي نيشن عليه افكح .. إن أردتم معرفة هذا السحر راجعوا فيديو التمثيل في المصارعة ( المصارع) يأخذ أثناء اللعب من (الحكم ) كبسولة فيها دم وبعد أن يتلقى ضربه تمثيلية على جبينه يضعها مكان ( الضربه) فيظهر الدم هكذا تتم سرقة المشاهدين وإثارتهم بسخافات وعمليات السلب الوطني أما المسكين الذي تم تحريضه على قتل ترامب في ملعب الكولف من قبل مرتشين في المخابرات الأمريكية قاموا بتزويده بسلاح خلبي لجلب الإثارة وكسب أصوات الناخبين السذج تم التضحية به .. إنها أمريكا منشأ الكذب.
يا ستار .. يا لطيف .. المخابرات الوطنية أخبرته أن إيران تريد اغتياله المخابرات الأمريكية احترفت الكذب راجعوا البرامج الوثائقية عن أسلحة الدمار الشامل واحتلال العراق احتلت بلد باكمله بموجب ادعاءات كاذبة وخبراء السياسة والمحللين الأمريكان قالوا كانت الحكومة الأمريكية تعرف ان هذا كذب وسارت به واتخذته حجة .
هههها …..نفس المقدمات قبيل غزو العراق ….و نفس النتيجة تنتظر الأمريكان …الفشل الذريع ….
إلى أي مدى يمكن أن يكذب الامريكيون؟ الهذه الدرجة الساذجة يتم استغفال العقول؟