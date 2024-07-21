حملة ترامب تنشر تفاصيل حول إصابته وعلاجه بعد محاولة اغتياله 

واشنطن: بعد أسبوع واحد من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، أصدرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب تحديثاً عن صحة الرئيس السابق، يوم السبت.

وتقدم المذكرة، الصادرة عن المشرع عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو مؤيد قوي، وعملَ طبيباً للبيت الأبيض أثناء تولي ترامب الرئاسة، تفاصيل جديدة حول طبيعة إصابات مرشح الحزب الجمهوري، والعلاج الذي تلقّاه في أعقاب الهجوم مباشرة..

ونشر ترامب المذكرة على حسابه على شبكة تروث سوشيال، يوم السبت، ووجّهها إلى “المواطنين القلقين في الولايات المتحدة”، وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أنه في حين لم تكشف السلطات عن الكثير من المعلومات بشأن حجم إصابات ترامب، بعد تعرّضه لإطلاق نار أصاب أذنه اليمنى ، نشر جاكسون تفاصيل أكثر دقة حول حالة ترامب، مشيراً إلى أن الرصاصة تسبّبت في “نزيف” و”تورّم ملحوظ” في “السطح الغضروفي للأذن”.

وكتب جاكسون: “مرت الرصاصة على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى”.

وقال جاكسون، الذي فحص ترامب في مقر إقامته في بيدمينستر، بنيو جيرسي، في ليلة محاولة الاغتيال، إنه يعالج ترامب يومياً منذ ذلك الحين، وقدم أيضاً تفسيراً للضمادة البيضاء الكبيرة التي كان يضعها ترامب منذ الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي. وكتب جاكسون أن الضمادة كانت ضرورية بسبب “النزيف المتقطع”، الذي استمر في الأيام التي تلت إطلاق النار.

(د ب أ)