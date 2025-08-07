حملة تضامن واسعة مع اتحاد الشغل بعد مهاجمة مقره من قبل “أنصار الرئيس التونسي”

تونس- “القدس العربي”: استنكر اتحاد الشغل التونسي قيام مجموعة قال إنها من “أنصار” الرئيس قيس سعيد بمهاجمة مقره ورفع شعارات تطالب بحل الاتحاد وتسيء لقيادته الحالية.

وقال الاتحاد، في بيان الخميس، “أقدمت اليوم عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للشّغل ببطحاء محمّد علي (في العاصمة) محاولة اقتحامه رافعة شعارات معادية منها الداعية إلى “حلّ الاتحاد” وأخرى تمسّ من عرض وشرف وكرامة النقابيين في أشخاصهم، غير أن عددا من النقابيين الموجودين وقتها في المقرّ والموظّفين العاملين فيه تصدّوا لهم ببسالة وهدوء وحرصوا على عدم الانجرار إلى العنف الذي خطّطت له هذه العصابة ومن يقف وراءها”.

وأدان البيان “هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها “أنصار الرئيس” منذ مدّة طويلة والتي استعرت بعد التحرّكات النضالية الأخيرة للعديد من القطاعات وبعد الإعلان عن نضالات أخرى في الأسابيع القادمة، وهدف هذا الاعتداء الجبان محاولة إسكات صوت الاتحاد ومنعه من لعب دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ونضاله من أجل الحريات العامة والفردية”.

كما اعتبر أن “هذا الاعتداء الجبان امتدادًا لاعتداءات عصابات روابط حماية الثورة يوم 4 ديسمبر 2012 وعمليات رمي الفضلات على مقارّ الاتحاد في الجهات خلال تلك السنوات”، محذرا من أن يكون “هذا التحريض المنهجي واعتداء اليوم مقدّمة لجرّ البلاد إلى الفوضى والعنف كما حصل في العشرية السابقة”.

وحمل الاتحاد السلطات التونسية المسؤولية في “ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقرّ في عملية تسهيل غريبة ومدانة بعد رفع الحواجز أمامهم للمرور إلى مقر الاتحاد”، داعيا النيابة العامة إلى “فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف ومحاولة ممارسه التي جرت اليوم أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وعبرت أحزاب ومنظمات تونسية عن تضامنها مع الاتحاد عقب الاعتداء الأخير، حيث عبرت حركة حق عن “مساندتها اللا مشروطة للاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته المنتخبة”، معتبرة أن “هذا الاعتداء يندرج في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، في إطار نظام حكم شعبوي يرفض وجود الأجسام الوسيطة”.

وأكدت أن “هذه الممارسات التي تقوم على شيطنة كلّ من يعارض السلطة أو يرفض أن يكون مجرّد أداة طيّعة بيدها من أحزاب ومنظمات وطنية، لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس، وتزيدها تفاقمًا في ظلّ استمرار سياسة الهروب إلى الأمام، والتخوين، والتآمر، التي تخفي وراءها فشلًا ذريعًا في إدارة الشأن العام، وعجزًا بيّنًا عن إيجاد الحلول الضرورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية وضبابية الأفق”.

كما عبرت الحركة عن “قلقها من تأزّم الوضع العام في البلاد، في ظلّ تمادي السلطة في رفض كلّ دعوات الحوار الجدّي والبنّاء ومنها مبادرة حركة حق”، داعية المعارضة إلى “تجاوز الخلافات والانقسامات، والعمل على بلورة أرضية مشتركة تنبني على القيم والمبادئ التي تجمع بينها، كقاعدة لتحرّك سياسي مسؤول يهدف إلى إخراج تونس من أزمتها الخانقة”.

كما عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن “إدانته الشديدة للاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صباح الخميس، من قبل عناصر غريبة تم الدفع بها في سياق محتقن يتغذى من خطابات تحريضية ممنهجة تستهدف العمل النقابي وشرعية المطالب الاجتماعية وتتهمها بالتآمر وتأجيج الأوضاع”.

وأضاف، في بيان على موقع فيسبوك: “هذا الهجوم ليس مجرد فعل معزول، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي وعلى الفضاء الافتراضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد النقابيين، وضد كل أشكال التعبير المدني والتنظم والاحتجاج الاجتماعي، في محاولة لتقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ولضرب ما تبقى فضاءات النضال الاجتماعي والمدني”.

وأكد المنتدى تضامنه الكامل وغير المشروط مع اتحاد الشغل وعموم النقابيين الذين “يتعرضون اليوم لحملات تشويه وهرسلة ممنهجة”، معبرا عن رفضه المطلق “لكل أشكال العنف السياسي والاجتماعي الموجّه ضد المنظمات الوطنية والمجتمع المدني”.

كما حمل السلطات التونسية “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة، وتذكيرها بواجبها القانوني في حماية الفضاء النقابي والمدني وصونه من كل محاولات الإقصاء أو الترهيب”.

ودعا المنتدى القوى الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية إلى “الوقوف صفًا واحدًا ضد كل محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي، ومقاومة العودة إلى مربع الترهيب وتقييد الحريات”.

وكان الاتحاد نفى في وقت سابق شائعات تحدثت عن تنحي أمينه العام، نور الدين الطبوبي، متهما “أطرافا معادية” بمحاولة تشويه صورة الاتحاد وضرب وحدته.